Индекс МосБиржи присматривается к рубежу 2800 - БКС

"Российский рынок акций начал четверг достаточно бодро и достиг нового исторического максимума - 2788,19 пунктов, - напоминает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Затем последовал небольшой откат в район 2770-2775 пунктов. Не исключено, что сегодня или завтра рекордная планка может быть еще раз повышена. Основными факторами в пользу активности покупателей на российском рынке является улучшение общерыночных настроений и геополитический фон. Покупки в активах emerging markets активизировались в связи с сообщениями СМИ о перемирии в торговом конфликте США и Китая и усилением надежд на прогресс по итогам встречи лидеров двух государств на G20. При этом привлекательности российскому рынку добавляют крепкий фундаментальный базис экономики, выгодно отличающий РФ от других развивающихся стран, а также признаки геополитической переоценки инвесторами отечественного рынка на фоне ряда событий. Так, ПАСЕ в среду подтвердила в полном объеме полномочия делегации РФ, а лидеры России и США на завтрашней встрече хотя и вряд ли придут к прорывам в отношениях, но вполне могут закончить позитивной риторикой и даже наметить план сотрудничества по некоторым направлениям".

Эксперт полагает, что ожидания встречи Путина и Трампа продолжат поддерживать биржевых быков. Медвежьими факторами сегодня являются коррекция цен на нефть после взлета накануне, а также сигналы ФРС о том, что снижение базовой ставки в июле не гарантировано несмотря ни на ожидания рынков, ни на политическое давление на регулятора из Белого дома. "В случае появления новых сигналов risk on и восстановления потерь в котировках нефти индекс МосБиржи может вернуться в зеленую зону, не исключаем новый исторический максимум. Завтра рынок будет отыгрывать итоги встречи глав РФ и США и другие новости с G20, волатильность может резко повыситься, индекс МосБиржи может формироваться в широком диапазоне 2720-2800 пунктов". - прогнозирует Сергей Дейнека.