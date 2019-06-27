Нефть дорожает на сокращении запасов в США - Julius Baer

Опубликованный в среду отчет по американскому рынку нефти показал очень сильное снижение запасов, что привело к повышению котировок более чем на 2%, комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. После недавнего ралли на рынке цены на "черное золото" вновь вернулись к фундаментально обоснованным уровням. Спрос по-прежнему выглядит слабым, тогда как ситуация со стороны предложения остается хрупкой. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и отмечаем, что непредсказуемая ситуация в геополитике и нестабильные рыночные настроения могут спровоцировать как рост, так и снижение котировок.

"Впервые за долгое время нефтяной рынок оказался под влиянием фундаментальных факторов, а не геополитической напряженности на Ближнем Востоке, - указывает эксперт Julius Baer. - Привлекающий большое внимание аналитиков отчет по американскому рынку нефти показал самое сильное за почти три года снижение запасов добытого сырья в стране. К такой динамике привели, в первую очередь, резкий рост экспорта и сокращение импорта, а также увеличение спроса на топливо со стороны перерабатывающих предприятий после начала летнего автомобильного сезона. При этом запасы в целом остаются заметно выше пятилетнего среднего уровня, что говорит о сохранении профицита на рынке. По нашим оценкам, после недавнего повышения котировки вновь вернулись к фундаментально обоснованным уровням. Спрос на рынке остается довольно слабым, а потребление в большинстве стран - на уровне близком или чуть ниже показателей годом ранее. Тем временем, ситуация со стороны предложения по-прежнему очень нестабильная. До сих пор сланцевая добыча в США компенсировала падение поставок со стороны других производителей. Уровень шума на нефтяном рынке очень высок и связан, главным образом, с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, а также с предстоящей встречей лидеров США и Китая на саммите G20 в Осаке в конце недели".