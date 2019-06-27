Sova Capital подняла рейтинг GDR НОВАТЭКа до "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) до $240 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость GDR "НОВАТЭКа", рассчитанная аналитиками Sova Capital, составляла $173 за штуку, рекомендация была "держать".

Консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $196,8 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $207,2 за штуку.