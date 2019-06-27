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Главная / Мнения аналитиков / Фактор общего риск-аппетита на рынках сейчас является ключевым для российской валюты - Промсвязьбанк
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27 июня 2019 года 12:30
Фактор общего риск-аппетита на рынках сейчас является ключевым для российской валюты - Промсвязьбанк
"В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль держалась вблизи отметки в 63 руб/долл. По итогам дня рубль смотрелся чуть хуже конкурентов – российская валюта снизилась на 0,3%, в то время как бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили 0,1-0,9%. Динамика одного дня не является показателем изменения общей картины. Напомним также, что вносить локальные коррективы в краткосрочную динамику российской валюты сейчас может фактор дивидендного сезона в РФ. Так, в ближайшее время инвесторы должны получить дивиденды по акциям Сбербанка, и частичная конвертация нерезидентами рублевых дивидендов в валюту может оказать локальное влияние на валютный курс. Конец текущей торговой недели интересен для всей группы валют EM саммитом G20. Валюты развивающихся стран сильно зависимы от рискаппетита на рынках. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) последнюю неделю находится чуть выше отметки в 1640 пунктов, и для дальнейшего роста крайне желательно увидеть позитивные итоги саммита. Фактор общего риск-аппетита на рынках, на наш взгляд, сейчас является ключевым для российской валюты. В базовом сценарии в ближайшие пару дней ожидаем консолидации пары доллар/рубль преимущественно вблизи текущих уровней", - прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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27 июня 2019 года 15:45
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.27 июня 2019 года 15:40
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.27 июня 2019 года 13:50
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) до $240 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
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.27 июня 2019 года 13:22
Опубликованный в среду отчет по американскому рынку нефти показал очень сильное снижение запасов, что привело к повышению котировок более чем на 2%, комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. После недавнего ралли на рынке цены на "черное золото"... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:05
"На вчерашнем аукционе спрос на ОФЗ, предложенные в объеме 20 млрд руб., составил всего 46,6 млрд руб. Таким образом, произошло существенно падение спроса в сравнении с предшествующими аукционами (даже с аукционом на прошлой неделе, когда на дебютный выпуск объем заявок превысил 70 млрд руб.).... читать дальше
.27 июня 2019 года 12:52
"Вчера на российском рынке превалировали продажи ОФЗ и снижение курса рубля. За основную торговую сессию российская валюта потеряла 0,3%, несмотря на рост нефтяных цен выше 66,5 долл./барр. Котировки наиболее ликвидных госбумаг потеряли в среднем 0,1–0,3 п.п., что отразилось и на аукционе... читать дальше
.27 июня 2019 года 12:09
"Нефть остается в диапазоне 65-68 долл./барр. в ожиданиях встречи США и Китая на G-20 и саммита ОПЕК+. Статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго поддержали нефть, показав максимальное снижение в запасах сырой нефти за 3 года- почти на 13 млн барр. на фоне сильного сокращения... читать дальше
.27 июня 2019 года 11:53
До завершения американо-китайских переговоров у рубля вряд ли появятся драйверы для существенных движений - "Нордеа Банк"
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.27 июня 2019 года 11:35
Рынок акций РФ утром обновил исторический максимум по индексу МосБиржи на бумагах Газпрома, упала "ОГК-2" из-за отсечки
Москва. 27 июня. Рынок акций РФ утром в четверг продолжает поступательный подъем на фоне роста внешних фондовых площадок в ожидании саммита G20, где должна состояться встреча глав США и Китая по вопросам торговли; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, протестировав отметку 2790 пунктов, на бумагах "Газпрома", упали бумаги "ОГК-2" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.27 июня 2019 года 11:32
"Рубль по итогам вчерашних торгов показал небольшое снижение в пределах 0.3%, что стало завершением крайне изменчивой динамики в течение дня. С самого утра на рынке появились экспортные продажи, что позволило российской валюте быстро вернуться к отметке 62.75/USD. Но это оказалось недолгим, и эти... читать дальше
.27 июня 2019 года 11:19
"Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни в ходе утренних торгов четверга. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $66/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера Минэнерго США подтвердило предварительные данные от API о сокращении запасов нефти в США, однако по данным Минэнерго запасы сырой нефти в... читать дальше
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