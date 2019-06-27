Нефть удержит диапазон 65-68 долл./барр. до конца этой недели - Промсвязьбанк

"Нефть остается в диапазоне 65-68 долл./барр. в ожиданиях встречи США и Китая на G-20 и саммита ОПЕК+. Статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго поддержали нефть, показав максимальное снижение в запасах сырой нефти за 3 года- почти на 13 млн барр. на фоне сильного сокращения импорта на 1,2 млн барр. и росте экспорта на 3,8 млн барр. (новый рекорд). Запасы бензинов упали на 0,9 млн барр., запасы дистиллятов- на 2,4 млн барр. Ждем, что нефть удержит диапазон 65-68 долл./барр. до конца этой недели", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

.

Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК