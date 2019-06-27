Последний аукцион во втором квартале завершился неполным размещением ОФЗ - Уралсиб

"Вчера на российском рынке превалировали продажи ОФЗ и снижение курса рубля. За основную торговую сессию российская валюта потеряла 0,3%, несмотря на рост нефтяных цен выше 66,5 долл./барр. Котировки наиболее ликвидных госбумаг потеряли в среднем 0,1–0,3 п.п., что отразилось и на аукционе Минфина. Спрос на одиннадцатилетние ОФЗ 26228 хоть и составил 46,6 млрд руб., тем не менее, облигаций было продано на 18,4 млрд руб. вместо 20 млрд руб. запланированных. Доходность по цене отсечения была установлена в размере 7,47% годовых – это означает, что премии ко вторичному рынку Минфин участникам не дал. Таким образом, последний аукцион во втором квартале завершился неполным размещением ОФЗ. В то же время квартальный план был перевыполнен на 48%: вместо 600 млрд руб. удалось привлечь на рынке ОФЗ 888,3 млрд руб. Всего же с начала года объем размещения госбумаг превысил 1,4 трлн руб. В мае были внесены поправки в федеральный бюджет, согласно которым объем чистых заимствований должен быть снижен с 1,705 трлн руб. до 1,567 трлн руб. С учетом поправок в бюджет и доразмещения евробондов на прошлой неделе объем невыполненной программы займов на 2019 г. составляет порядка 727 млрд руб. По нашим оценкам, до конца года нас ждет 34 аукционных недели. Следовательно, в среднем объем еженедельного привлечения должен составить 21,4 млрд руб., что в текущих условиях выглядит более чем выполнимой задачей. Однако напомним, что с третьего квартала Минфин планировал начать предлагать новый флоатер, номинальный объем которого пока неизвестен. Мы думаем, что новый инструмент с привязкой к ставке RUONIA будет популярным у инвесторов, поэтому при его размещении объем предложения бумаг с фиксированным купоном на аукционах, вероятно, будет снижен", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

.

Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России