Рынок акций РФ утром обновил исторический максимум по индексу МосБиржи на бумагах Газпрома, упала "ОГК-2" из-за отсечки

Москва. 27 июня. Рынок акций РФ утром в четверг продолжает поступательный подъем на фоне роста внешних фондовых площадок в ожидании саммита G20, где должна состояться встреча глав США и Китая по вопросам торговли; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, протестировав отметку 2790 пунктов, на бумагах "Газпрома", упали бумаги "ОГК-2" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2787,71 пункта (+0,5%, максимум дня и новый пик - 2790,39 пункта), индекс РТС обновил пик с июля 2014 года, составив 1394,63 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 62,96 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%).

Подешевели акции "ОГК-2" (-3,7%, до 0,5425 рубля; дивиденды за 2018 год - 0,0368 рубля на акцию), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что, по его мнению, американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи в Осаке на этой неделе, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран.

На этом фоне в четверг выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,5%) - игроки ожидают, что США и Китаю удастся приблизиться к подписанию торгового соглашения по итогам встречи лидеров двух стран.

Сам Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

Нефть утром в четверг корректируется после резкого скачка накануне, подогретого статистикой о рекордном с 2016 года сокращении запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $65,34 за баррель (-0,5% и +2,2% накануне), августовская цена WTI - $59,14 за баррель (-0,4% и +2,7% в среду).

Обе эталонные марки в среду обновили рекордные значения с 30 мая.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 12,79 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 2,8-2,9 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы понизились на 1,75 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

Для WTI дополнительным фактором роста стала новость о планируемом закрытии крупнейшего на восточном побережье США нефтеперерабатывающего комплекса, принадлежащего генерирующей компании Philadelphia Energy Solutions (PES). Об этом сообщил мэр Филадельфии Джим Кенни.

НПЗ находится на южной окраине Филадельфии и производит порядка 335 тыс. баррелей продуктов нефтепереработки в сутки, обеспечивая около 3% потребностей региона в бензине. Ранее на заводе произошел масштабный пожар, вызвавший приостановку его работы.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынки отыгрывают ростом две новости: заявление Мнучина о том, что соглашение по урегулированию торговых споров с Китаем готово на 90% (такое заявление накануне встречи Трампа и Си можно расценивать как прозрачный сигнал со стороны США о готовности идти на компромисс), и падение запасов нефти в США. Нефтяная статистика дает шанс на движение Brent в район $70 за баррель, пытаться заработать на "шортах" по нефти довольно рискованно.

Российский рынок акций также поддерживают ожидания уже окончательно утвержденной на пятницу встречи лидеров США и России. Вряд ли стороны договорятся о каком-то прорыве в отношениях, но пару теплых слов по итогам беседы, скорее всего, скажут. Возможно, стороны наметят направления сотрудничества в областях, где противоречия не так велики. Потенциал движения индекса МосБиржи вверх остается существенным: до сопротивления в виде верхней границы восходящего канала, которая находится в районе 2860 пунктов, осталось пройти менее 100 пунктов, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, американские инвесторы также с воодушевлением встретили заявления Мнучина, что было усилено слабыми данными по заказам на товары длительного пользования за май (показатель снизился на 1,3%, хотя без учёта транспорта был зафиксирован рост на 0,3%). Чем хуже статистика в США, тем больше надежд на вмешательство ФРС, но представители регулятора пока не выражают оптимизма по поводу снижения ставки. Инвесторы также рассчитывают на позитивный исход саммита G20, хотя многие эксперты высказывают сомнения по поводу возможности столь резкого перемирия между странами.

Нефть подверглась небольшой фиксации прибыли, но надежды на продление соглашения ОПЕК+ остаются. За последнюю неделю котировки выросли почти на 10%.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС после снятия краткосрочной перекупленности продолжили движение вверх. Поддержками для индикаторов выступают отметки 2760 пунктов по индексу МосБиржи и 1375 пунктов по индексу РТС.

Заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин также отмечает оптимизм внешних площадок в связи с новой волной надежд на результаты встречи лидеров США и КНР. По заявлениям Вашингтона, торговое соглашение между США и Китаем готово на 90%, что в очередной раз вселяет уверенность в инвесторов, на фоне чего доллар получил мощный импульс для разворота нисходящего тренда.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев отмечает, что нефть Brent прорвалась к отметке $66 за баррель впервые с конца мая на статистике Минэнерго США, однако котировки не смогли закрепить успех, и эмоциональный порыв покупателей сменился фиксацией прибыли - это говорит об осторожности игроков перед саммитом G20, исход которого повлияет на все активы, включая сырьевые.

Учитывая просадку индексов Уолл-стрит и откат нефтяных цен от максимумов, в ближайшей перспективе российским индексам будет непросто развивать импульс роста. Однако дальнейшие позитивные комментарии на тему предстоящих переговоров США и Китая способны ослабить опасения игроков перед саммитом, что как минимум должно ограничить потенциал нисходящей коррекции отечественного рынка, который пока еще не снял накопившуюся перекупленность.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в интервью Fox Business Трамп напомнил о "плане Б", согласно которому, если не удастся заключить торговую сделку, несправедливость текущих торговых отношений с Китаем будет исправляться "миллиардными пошлинами", а министр торговли США У.Росс подтвердил, что "президент не блефует", говоря о возможности введения пошлин на весь импорт из Китая.

Для поддержания риск-аппетита на рынках на необходимом уровне на саммите крайне желательно увидеть как минимум обещания сторон не вводить в течение определенного срока новые ограничительные меры и представить новую "дорожную карту" постепенного движения к достижению полноценной торговой сделки. Если этого добиться не удастся, рынки может ждать разочарование.

В четверг будет опубликована третья оценка американского ВВП за 1-й квартал, а в пятницу будут представлены данные по потребительской инфляции в ЕС и расходам на личное потребление в США. При этом ключевым событием недели станет саммит G20 в Осаке, и в ожидании этого события ожидается консолидация рынков акций вблизи текущих уровней.

На российском рынке акций продолжается дивидендный сезон, в четверг состоялась "отсечка" в акциях "ОГК-2", в пятницу без дивидендов на бирже будут торговаться акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (влияния на индекс данные события не окажут). С учетом преимущественно нейтрального риск-аппетита на глобальных рынках в базовом сценарии ожидается консолидации индекса МосБиржи в диапазоне 2760-2790 пунктов, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-3,9%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,076 млрд рублей (из них 1,851 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 1,264 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").