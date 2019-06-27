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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Существенное ослабление рубля возможно лишь при сильном внешнем негативе - РФПИ
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27 июня 2019 года 11:32

Существенное ослабление рубля возможно лишь при сильном внешнем негативе - РФПИ

"Рубль по итогам вчерашних торгов показал небольшое снижение в пределах 0.3%, что стало завершением крайне изменчивой динамики в течение дня. С самого утра на рынке появились экспортные продажи, что позволило российской валюте быстро вернуться к отметке 62.75/USD. Но это оказалось недолгим, и эти потоки были в дальнейшем легко абсорбированы растущим спросом на валюту от нерезидентов и локальных корпораций. Интенсивность потоков и скорость снижения рубля в отдельные периоды явно указывала, что речь идёт не о спекулянтах, а о реальных покупателях валюты на текущих все ещё крайне привлекательных уровнях. Завершение налогового периода, внушительное ралли рубля и российских облигаций, глобальные риски и предвкушение дивидендных выплат - все это будет выступать достаточными аргументами для многих занять более осторожную позицию по рублю на ближайшие месяцы, учитывая, что текущие уровни 63/USD являются максимальными с 1К18. Тем не менее, явных дисбалансов с точки зрения платежного баланса по-прежнему нет, потенциал для снижения ставок ЦБ и доходностей ОФЗ сохраняется, профицит валютной ликвидности в системе не иссяк, поэтому существенное ослабление рубля возможно лишь при сильном внешнем негативе", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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