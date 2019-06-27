Рынки провоцируют ФРС, нефть уходит в отрыв - FxPro

"Сделка между США и Китаем, пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем последних недель. - указывают аналитики FxPro. - Последние новости: за несколько дней до решающей встречи (которая, кажется, ничего и не решит), поступили комментарии министра финансов США Стивена Мнучина. Вчера он высказал достаточно уверенное предположение о том, что "сделка готова на 90%". Так это или нет, рынки еще не знают, однако уже поспешили заложить в котировки свою реакцию на подобный комментарий. Как сообщают аналитика FxPro, подстегнули фондовые площадки в первой половине сессии и неожиданно разочаровывающие данные по майским заказам на товары длительного пользования. При прогнозе на повышение в 0,3%, индикатор и вовсе зафиксировал падение на 1,3%. Казалось бы, данные негативные, однако для инвесторов это сигнал к тому, что ФРС не останется в стороне и начнет действовать, а именно - укрепится в намерении на снижение ставки. Поэтому рынки вчера старались создать условия, которые бы максимально показательно спровоцировали регулятор на это решение. Впрочем, пока представители Федрезерва смотрят на подобные попытки без особого энтузиазма".

В итоге, к концу сессии NASDAQ стал единственным из американских индексов, который подрос на 0,32%: фундаментальную картину поддержал корпоративный отчет Micron Technology Inc. и ее акции, которые на этом фоне взлетели в цене на 13,34%. Однако позитивных новостей не хватило ни для DJIA (-0,04%, до 26536,82), ни для S&P500 (-0,12%, до 2913,78).

Со вчерашнего вечера сентябрьский фьючерс на Brent корректируется в цене, демонстрируя ночные гэпы, и сейчас торгуется вокруг $65,28, констатируют эксперты FxPro. Причин для беспокойства, впрочем, нет, учитывая, что за последнюю неделю нефть выросла в цене на 10%. В среду, к примеру, был проделан впечатляющий путь от 63,54 до 65,87 долларов: причиной стали слабые данные по запасам в США, которые за неделю сократились на 12,8 млн баррелей, до 469,6 млн. Подобное снижение обусловлено уменьшением объема ежедневного импорта энергоресурсов на 812 тыс. баррелей в день.

Сегодня трейдерам следует обратить внимание на данные по Еврозоне, которые запланированы на 12:00 мск: это индексы доверия потребителей, делового климата и экономических ожиданий. Реакцию доллара необходимо отслеживать во время публикации новостей по США в 15:30 мск: ожидается переоценка ВВП за первый квартал и Первичные обращения за пособием по безработице. В 17:00 мск выйдет статистика по незавершенным продажа на рынке недвижимости.