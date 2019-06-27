Доходности ОФЗ остаются в рамках умеренно-повышательного тренда - Росбанк

"Доходности российских локальных гособлигаций остаются в рамках умеренно-повышательного тренда - вчера кривая ОФЗ сдвинулась вверх еще на 2-4 бп. Единственным исключением стала серия 26228 (-2 бп), благодаря размещению бумаги на аукционе по цене выше вторичного рынка. Мы все еще не видим источников явного негатива для локального госдолга, скорее, сказывается "усталость" от покупок, которые доминировали на протяжении последних месяцев. Минфину данный спрос позволил разместить на первичном рынке новых облигаций на 888 млрд руб. за квартал - к слову, это меньше, чем остаток к размещению во второй половине года (871 млрд руб., по нашим оценкам). Так что на ближайшее время у сегмента ОФЗ есть как минимум один вероятный повод для радости, а именно, стабильно невысокие объемы предложения нового долга на первичных аукционах", - отмечают аналитики Росбанка.