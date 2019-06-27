Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 27 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики, инвесторы оценивали статданные из США и заявления политиков перед стартом саммита G20 в Японии. В частности, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что, по его мнению, американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи в Осаке на этой неделе, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%. "Мы прошли путь на 90%, и я вижу возможность его завершения, - заявил Мнучин о переговорах. - Мы хотим услышать, что Китай готов вернуться за стол переговоров и продолжать их, поскольку, я думаю, есть хорошие перспективы для экономики КНР и для американской экономики в достижении торгового баланса и дальнейшего сотрудничества на этой основе".

Между тем сам Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран.

Практически все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют подъем в ходе торгов в четверг на ожиданиях, что США и Китаю удастся приблизиться к подписанию торгового соглашения по итогам встречи лидеров двух стран. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,08%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, Shenzhen Composite - 1,2%, гонконгский Hang Seng - 1%. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%. Индийский индекс BSE Sensex повысился на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,6%. В "красной зоне" торгуются только индикаторы Пакистана, Вьетнама и Шри-Ланки.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, вызванного новостью о рекордном с 2016 года падении запасов нефти в США на прошлой неделе. Тем временем давление на нефтяной рынок оказали заявления президента США Трампа о вероятном введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, если по итогам его встречи с Си Цзиньпином не удастся добиться прогресса в торговых переговорах.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,44% - до $66,20 за баррель. На торгах в среду их цена подскочила на 2,21% и составляла на закрытие $66,49 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,4% - до $59,14 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 2,68%, до $59,43 за баррель. Обе эталонные марки в среду обновили рекордные значения с 30 мая.

Рост цен на нефть в среду последовал за публикацией отчета Минэнерго США, указавшего на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей, рекордными темпами с сентября 2016 года. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы понизились на 1,75 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах сократились за минувшую неделю на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала на треть по отношению к предыдущему дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 7,842 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,692 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 июня вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 612,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,64%), "МТС-001P-07" (+0,5%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-12R" (-0,25%), "РЖД-001P-02R" (-0,22%) и "Магнит-003Р-02" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Мигкредит" завершила размещение 3-летних облигаций серии БО-01MC объемом 500 млн рублей, разместив 89,35% выпуска на 446,772 млн рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 10 по 21 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых. Ставка купона зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% - в дату выплаты 36-го купона. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 11 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001MC микрофинансовой компании (МФК) ООО "Мигкредит" объемом до 5 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет, максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, - 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 001P-16R объемом 30 млрд рублей на уровне 7,9% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня. Техническое размещение выпуска запланировано на 4 июля. Выпуск будет размещен в рамках программы серии 001Р объемом до 350 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет.

ООО "Домодедово фьюэл фасилитис" (дочерняя компания оператора аэропорта "Домодедово" DME Ltd) установило ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,65% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,93% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня. Техническое размещение запланировано на 4 июля. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) в первой половине июля проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П05 со сроком обращения 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,15-8,30% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год в диапазоне 8,32-8,47% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Дата технического размещения будет объявлена позднее.

ООО "Держава-платформа" утвердило параметры дополнительных выпусков облигаций серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 объемом по 500 млн рублей каждый. В феврале 2018 компания разместила 5-летние облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей, а в октябре облигации с погашением через 4,5 года серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона обеих серий установлена в размере 10% годовых. Облигации размещаются в рамках программы облигаций 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет. В обращении также находятся облигации компании серии БО-01Р-03 на 250 млн рублей.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 в размере 12,5% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в октябре 2018 года. Ставка 1-го купона составляет 12,5% годовых, купоны квартальные. Ставки 2-40-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс маржа, равная 5%.

ООО "Балтийский лизинг" выкупило по оферте 1 млн облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Эмитент разместил выпуск 1-й серии объемом 1 млрд рублей в июне 2014 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения, в связи с чем номинал одной облигации на данный момент составляет 700 рублей. Ставка текущего купона до погашения составляет 0,01% годовых. Дата погашения выпуска - 19 июня 2020 года. Обеспечение предоставляет АО "Балтийский лизинг".