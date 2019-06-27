Вполне вероятно, что отечественный рынок акций сможет продолжить рост - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки растут, рассчитывая на торговое перемирие между США и КНР. В сырьевых контрактах разнонаправленная динамика, как и в сырьевых валютах, но отклонения от значений на закрытии предыдущего дня незначительные. Вполне вероятно, что отечественный рынок сможет продолжить рост, хотя у рубля перспективы немного ухудшились на фоне нежелания ФРС проявлять больше инициативы по смягчению денежной политики. Из корпоративных событий можно отметить последний день с дивидендами в бумагах "Газпром нефти" (7,95 руб. на акцию). Акции "Ленэнерго" также торгуются последний день с дивидендами 0,0352 руб. на обыкновенную и 11,1364 руб. на привилегированную", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.