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27 июня 2019 года 09:30

Нефть снижается после скачка накануне, рынки АТР растут перед встречей Трампа с Си Цзиньпином

Рынки акций США слабо изменились в среду в ожидании саммита G20 в Осаке. Фондовые индексы АТР активно растут на оптимизме перед встречей Трампа с Си Цзиньпином. Нефть снижается после скачка накануне, Brent торгуется у $66,2 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики, инвесторы оценивали статданные из США и заявления политиков перед стартом саммита G20 в Японии.

В частности, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что, по его мнению, американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи в Осаке на этой неделе, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%.

"Мы прошли путь на 90%, и я вижу возможность его завершения, - заявил Мнучин о переговорах. - Мы хотим услышать, что Китай готов вернуться за стол переговоров и продолжать их, поскольку, я думаю, есть хорошие перспективы для экономики КНР и для американской экономики в достижении торгового баланса и дальнейшего сотрудничества на этой основе".

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран.

"Я не думаю, что на встрече в Японии удастся добиться чего-то серьезного, - отметила портфельный менеджер в Gradient Investment Мэриэнн Монтань. - Мнучин и члены его команды уже неоднократно использовали похожие фразы за последние несколько месяцев".

Кроме того, в среду стало известно, что заказы на товары длительного пользования в Штатах в мае упали на 1,3% относительно апреля, тогда как инвесторы в среднем ожидали более умеренного снижения показателя - на 0,3%. Вместе с тем без учета транспортного оборудования заказы повысились на 0,3% вместо ожидавшегося подъема на 0,1%. Без учета самолетов и оборонных заказов показатель подскочил на 0,7%.

Акции Apple Inc. выросли на 2,2% на новости о покупке стартапа Drive.ai, занимающегося разработками технологий для автономных автомобилей. Условия сделки не сообщаются. Два года назад компания оценивалась примерно в $200 млн.

Цена бумаг производителя микрочипов Micron Technology взлетела на 13% после того, как компания превзошла прогнозы рынка по прибыли и выручке за прошлый финансовый квартал и дала позитивный прогноз на текущий квартал.

Также подорожали акции других чипмейкеров, включая AMD и Nvidia (на 3,7%).

Капитализация Slack Inc., разработчика одноименного корпоративного мессенджера, повысилась на 5,7% благодаря тому, что аналитики Robert W. Baird оценили бумаги компании, размещенные на бирже на прошлой неделе, на уровне "выше уровня рынка".

Стоимость акций производителя потребительских товаров Newell Brands увеличилась на 3,6% на новости о назначении финансового директора компании Кристофера Питерсона временно исполняющим обязанности CEO вместо уходящего в отставку Майкла Полка.

Рыночная стоимость производителя продуктов питания General Mills упала на 4,5% из-за слабого показателя выручки в минувшем финквартале.

Котировки бумаг крупнейших американских нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron поднялись на 0,4% и 0,2% соответственно благодаря росту цен на нефть до максимума за четыре недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average 26 июня уменьшился на 11,4 пункта (0,04%) и составил 26536,82 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 3,6 пункта (0,12%) - до 2913,78 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 25,25 пункта (0,32%) и составил 7909,97 пункта.

Практически все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют существенный подъем в ходе торгов в четверг на ожиданиях, что США и Китаю удастся приблизиться к подписанию торгового соглашения по итогам встречи лидеров двух стран.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,9%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, Shenzhen Composite - 1,2%, гонконгский Hang Seng - 1%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%. Индийский индекс BSE Sensex повысился на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,6%.

В "красной зоне" торгуются только индикаторы Пакистана, Вьетнама и Шри-Ланки.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%, заявил накануне финансов Стивен Мнучин. Встреча состоится в Осаке в рамках саммита G20.

"Мы прошли путь на 90%, и я вижу возможность его завершения, - заявил Мнучин о переговорах. - Мы хотим услышать, что Китай готов вернуться за стол переговоров и продолжать их, поскольку, я думаю, есть хорошие перспективы для экономики КНР и для американской экономики в достижении торгового баланса и дальнейшего сотрудничества на этой основе".

Между тем сам Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах.

"План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

Также инвесторы оценивают статданные по розничным продажам в Японии. Как сообщалось, в мае продажи увеличились на 0,3% по сравнению с апрелем, вдвое слабее прогноза. Между тем в годовом выражении показатель вырос на 1,2%, что совпало с ожиданиями рынка.

Акции японского производителя экранов для мобильных устройств Japan Display дорожают на 17% на новости, что американская Apple инвестирует $100 млн в испытывающего проблемы поставщика компонентов.

Среди других японских фирм активно дорожают бумаги оператора связи SoftBank (+3,3%), автопроизводителя Toyota (+0,8%) и финкомпании Mitsubishi UFJ (+1,2%).

Цена бумаг операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment увеличивается на 2,6% и 3,6% соответственно. Котировки производителей деталей для электроники AAC Technologies и Sunny Optical поднимаются на 3,1% и 1,9% соответственно.

Капитализация южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics повысилась на 2,7%, тайваньского Taiwan Semiconductor - на 2,6%.

Рыночная стоимость китайского интернет-гиганта Tencent повысилась на 0,1%, страховщика China Life Insurance - на 0,2%.

Бумаги австралийских горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto подскочили в цене на 2% и 3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, вызванного новостью о рекордном с 2016 года падении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск подешевели на $0,25 (0,38%) - до $66,24 за баррель. На торгах в среду их цена подскочила на $1,44 (2,21%) и составляла на закрытие $66,49 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,27 (0,45%) - до $59,11 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,55 (2,68%), до $59,43 за баррель.

Обе эталонные марки в среду обновили рекордные значения с 30 мая.

Рост цен на нефть в среду последовал за публикацией отчета Минэнерго США, указавшего на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей, рекордными темпами с сентября 2016 года. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о снижении на 7,55 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,8 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы понизились на 1,75 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах сократились за минувшую неделю на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

Для WTI дополнительным фактором роста стала новость о планируемом закрытии крупнейшего на восточном побережье США нефтеперерабатывающего комплекса, принадлежащего генерирующей компании Philadelphia Energy Solutions (PES). Об этом сообщил мэр Филадельфии Джим Кенни.

НПЗ находится на южной окраине Филадельфии и производит порядка 335 тыс. баррелей продуктов нефтепереработки в сутки, обеспечивая около 3% потребностей региона в бензине. Ранее на заводе произошел масштабный пожар, вызвавший приостановку его работы.

Тем временем давление на нефтяной рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа о вероятном введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, если по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке в рамках саммита G20 не удастся добиться переговоров по торговым вопросам.

"План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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