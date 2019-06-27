В четверг индекс МосБиржи попробует обновить исторический максимум - Алор Брокер

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что две вчерашние важные новости остались еще не полностью отыграны рынком. Первая - это заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что соглашение по урегулированию торговых споров с Китаем готово на 90%. Да, конечно, что-то подобное мы уже слышали ранее, но сейчас глава Минфина высказался накануне встречи Трампа и Си Цзиньпина, что мы расцениваем как прозрачный сигнал со стороны США о готовности идти на компромисс. Второе событие - это падение запасов нефти аж на 12,8 млн баррелей в США.

"Честно говоря, даже не припомню, когда в последний раз показатель падал на такие огромные величины, - отмечает эксперт. - По-прежнему ждем движения котировок сырья в район 70 долларов за баррель и настоятельно не рекомендуем пытаться заработать на шортах по нефти. Но и американский рынок акций, и котировки нефти вчера как-то слабо отреагировали на данные события. Быть может, отложенный эффект этих новостей проявится сегодня".

По мнению Алексея Антонова, российский рынок акций будут поддерживать сегодня и ожидания уже окончательно утвержденной на завтра встречи лидеров США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина. Вряд ли стороны договорятся о каком-то прорыве в отношениях, но пару теплых слов по итогам беседы наверняка скажут. Возможно, стороны наметят направления сотрудничества в областях, где противоречия не так велики. Поэтому вполне возможно, что сегодня Индекс МосБиржи попробует обновить исторический максимум. "Потенциал движения вверх остается существенным: до сопротивления в виде верхней границы восходящего канала, которое находится в районе 2860 пунктов, нужно пройти еще примерно 100 пунктов, - указывает аналитик "Алор Брокер". - Если наш прогноз на локальный рост оправдается, что лучше рынка должен выглядеть Сбербанк, который первым получает приток спекулятивного западного капитала. Пока сопротивлением для Сбера выступает отметка 245 руб. Внимательно наблюдаем и за "Норникелем", "Газпромом" и "Лукойлом". К их росту стоит спекулятивно присоединяться. Пара доллар-рубль так и не смогла закрепиться выше сопротивления 63,1, несмотря на завершение пика налогового периода. Сегодня рубль возобновит попытки подрасти, но драйверов для сильного движения российской валюты пока не видно".