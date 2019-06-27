27 июня 2019 года 09:45
Утренние прогнозы: внешний фон позволит рынку акций еще немного подрасти
По мнению аналитиков, умеренно-позитивный внешний фон позволит в четверг индексу МосБиржи продолжить рост и попробовать обновить исторический максимум.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2775 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся сегодня утром. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация большого блока статистики в США в 15:30 МСК. Он будет включать в себя окончательную оценку ВВП США за 1 квартал и еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций вчера продемонстрировал локальный рост в рамках 0,3% по индексу Мосбиржи. Дивидендный сезон на российском рынке продолжается - сегодня состоится отсечка в акциях ОГК-2 завтра - в акциях Газпром нефти (влияния на индекс данные события не окажут). С учетом преимущественно нейтрального риск-аппетита на глобальных рынках сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2760-2790 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки растут, рассчитывая на торговое перемирие между США и КНР. В сырьевых контрактах разнонаправленная динамика, как и в сырьевых валютах, но отклонения от значений на закрытии предыдущего дня незначительные. Вполне вероятно, что отечественный рынок сможет продолжить рост, хотя у рубля перспективы немного ухудшились на фоне нежелания ФРС проявлять больше инициативы по смягчению денежной политики. Из корпоративных событий можно отметить последний день с дивидендами в бумагах "Газпром нефти" (7,95 руб. на акцию). Акции "Ленэнерго" также торгуются последний день с дивидендами 0,0352 руб. на обыкновенную и 11,1364 руб. на привилегированную".
Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, умеренно позитивно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются ростом, в ожидании начала саммита стран G20 в Японском Осаке. В целом мы ожидаем дальнейшего роста отечественных фондовых индексов, по индексу МосБиржи целью роста выступает уровень 2785-2790 пунктов, по индексу РТС 1400 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций будут поддерживать сегодня ожидания уже окончательно утвержденной на завтра встречи лидеров США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина. Вряд ли стороны договорятся о каком-то прорыве в отношениях, но пару теплых слов по итогам беседы наверняка скажут. Возможно, стороны наметят направления сотрудничества в областях, где противоречия не так велики. Поэтому вполне возможно, что сегодня Индекс МосБиржи попробует обновить исторический максимум. Потенциал движения вверх остается существенным: до сопротивления в виде верхней границы восходящего канала, которое находится в районе 2860 пунктов, нужно пройти еще примерно 100 пунктов. Если наш прогноз на локальный рост оправдается, что лучше рынка должен выглядеть Сбербанк, который первым получает приток спекулятивного западного капитала. Пока сопротивлением для Сбера выступает отметка 245 руб. Внимательно наблюдаем и за "Норникелем", "Газпромом" и "Лукойлом". К их росту стоит спекулятивно присоединяться".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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