Открытие торгов акциями состоится с незначительным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2775 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2775 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся сегодня утром. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация большого блока статистики в США в 15.30 МСК. Он будет включать в себя окончательную оценку ВВП США за 1 квартал и еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.