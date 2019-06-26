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26 июня 2019 года 19:34

Рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат июня

Москва. 26 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат июня.

Курс доллара США составил 63,01 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,76 руб./EUR1, подорожав на 33 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,2 копейки - до 66,94 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, при этом котировки нацвалюты не реагируют на уверенный рост цен на нефть. Давление на рубль оказывает завершение основных налоговых выплат месяца (накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а в пятницу, 28 июня, ожидается выплата налога на прибыль), а также снижение интереса к рынку российского госдолга после достижения максимальных отметок с июня прошлого года по индексу RGBI. К вечеру индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI снизился на 0,18%, до 142,06 пункта.

В фокусе внимания участников рынка продолжают оставаться торговые противоречия США и Китая. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут согласиться возобновить торговые переговоры в ходе саммита G20, который пройдет на этой неделе в Осаке, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации. По словам чиновника, не ожидается, что встреча двух лидеров завершится заключением торгового соглашения.

При этом в среду вечером Трамп вновь раскритиковал ФРС, назвав ее политику "необдуманной". В интервью Fox News Трамп, неоднократно призывавший Федрезерв снизить ставку, заявил, что Пауэлл "плохо делает свою работу". "Пауэллу следует снизить ставку, чтобы мы могли конкурировать с Китаем, - отметил Трамп. - Если Китай ослабит свою валюту, а мы не можем сделать этого, условия игры уже не являются равными". Трамп отметил, что никогда не говорил о возможности увольнения Пауэлла или его понижения в должности, повторив при этом, что оставляет за собой право сделать это. Он также заявил, что во главе Федрезерва стоило бы поставить главу ЕЦБ Марио Драги "вместо нашего субъекта". На прошлой неделе Трамп обвинил Драги, заявившего о возможном введении Центробанком еврозоны новых стимулов, в манипулировании валютными курсами.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, рубль в среду торгуется хуже валют emerging markets, которые значительную часть дня пребывают на положительной территории. "В целом доллару не удается закрепиться выше 63 руб./$1, то есть пара "доллар-рубль" все же демонстрирует не столь существенное укрепление. Ослабление рубля связано с завершением налогового периода и снижением в связи с этим спроса на рублевую ликвидность. При этом в ближайшие дни рынки будут ориентированы на саммит G20 и переговоры между главами США и Китая. Для внутреннего рынка преобладающей остается санкционная тематика, и в этом контексте рынок будет ждать встречи Путина и Трампа. Однако весьма вероятно, что ничего нового от данного события рынок не получит", - подчеркнул Кравченко.

"После существенного укрепления рубля в предыдущие дни происходит умеренная коррекция, которой не смог помешать рост цен на нефть. Российская валюта потеряла поддержку со стороны налогового периода, пик которого прошел днем ранее, что и стало одной из причин волны фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в долларе, спровоцировавшей его восстановление. При этом ближайшим сопротивлением для пары "доллар-рубль" выступает краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов 5 июня. В случае его пробоя "быки" могут предпринять попытку подтянуться в район отметки 64 руб./$1, выступающей следующим сопротивлением", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Инвесторы сохранили спрос на ОФЗ на аукционе Минфина по первичному размещению бумаг госдолга. В среду ведомство предложило инвесторам ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме 20 млрд рублей. Всего было продано бумаг на общую сумму 18 млрд 388 млн рублей при спросе 46 млрд 568 млн рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,3 раза, при этом объем размещения составил 91,9% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 102,2812% от номинала, что соответствует доходности 7,47% годовых.

"Слабость рубля частично объясняется завершением налогового периода и сокращением предложения на первичном рынке ОФЗ. Кроме того, после выступлений представителей ФРС накануне стало ясно, что американский регулятор не будет торопиться с понижением ставки. На этом фоне доходность американских казначейских обязательств стала расти, что снижает интерес глобальных инвесторов к рискованным активам. Российский Минфин в среду разместил ОФЗ 26228 объемом 18,388 млрд рублей при спросе 46,568 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,46%. Параметры размещения указывают на то, что при существенном падении доходности инвесторы уже не торопятся покупать российские ОФЗ, тем более что ФРС сигнализирует о сдержанности в вопросе смягчения. Поэтому перспективы укрепления рубля заметно слабеют", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Нефтяной рынок ускорил рост в ходе торгов в среду на данных о резком сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 2,27% - до $65,74 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к указанному времени на 2,99% - до $59,56 за баррель. Котировки находятся на рекордных отметках с 30 мая.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 12,79 млн баррелей, рекордными темпами с сентября 2016 года. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении на 7,55 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,8 млн баррелей

Запасы бензина в Штатах сократились за минувшую неделю на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы понизились на 1,75 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 июня на 28,54 копейки, до 62,8083 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,93 копейки, до 71,3816 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 33,5 копейки по отношению ко вторнику и составил 62,9776 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 30,56 копейки и составил 63,021 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 608,87 млн, из которых $953,929 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 654,941 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 29,15 копейки по отношению ко вторнику, до 71,5463 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 20,19 копейки и составил 71,6121 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR856,813 млн, из которых EUR364,938 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR491,875 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 1 базисный пункт - до 7,77% годовых. В то же время ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,73% годовых, ставка на срок 1 месяц - на уровне 7,87% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником и остались на отметках 8,03% и 8,09% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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