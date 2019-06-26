Цены евробондов РФ в среду корректируются вниз вслед за UST

Москва. 26 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду корректируются вниз вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 12 базисных пунктов по отношению к закрытию 25 июня и составила 113,02% от номинала, что соответствует доходности 3,08% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 25 июня на 10 базисных пунктов, составив 100,63% от номинала. Их доходность выросла на 4 базисных пункта, до 1,73% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 1 базисный пункт, составив 135 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению ко вторнику на 50 базисных пунктов - до 121,05% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 4,445% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 52 базисных пункта, до 116,9% от номинала (доходность выросла также на 3 пункта - до 4,435% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене 21 базисный пункт, подешевев до 106,29% от номинала, что соответствует доходности 3,71% годовых (рост на 3,5 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 22 базисных пункта, до 106,95% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов - до 3,1% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 60 базисных пунктов, опустившись до 110,07% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 4,605% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 20 пунктов, до 103,13% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 3,79% годовых).

"Сегодня котировки российских суверенных еврооблигаций корректируются вниз вслед за ухудшившейся динамикой US Treasuries. При этом каких-то особых новостей, способных вызвать активизацию продавцов в секторе базовых активов, не было. Рынок просто достиг своего локального ценового потолка и начал корректироваться, а это в свою очередь потянуло вниз котировки и российских евробондов. Важным событием ближайших дней для всех мировых рынков капитала станет саммит G20, который состоится в конце этой недели. Итоги саммита, на полях которого должны состояться встречи президента США Дональда Трампа как с президентом России, так и с председателем КНР Си Цзиньпином, могут определить среднесрочные тренды на мировых рынках. До этого, скорее всего, нас ждет вялотекущая динамика", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке вице-президент управления долговых ценных бумаг и деривативов Альфа-банка Егор Романченко.