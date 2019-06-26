Рынок акций РФ в среду поднялся в область максимума по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти

Москва. 26 июня. Рынок акций РФ в среду поднялся в область исторического максимума по индексу МосБиржи на фоне раллирующей нефти благодаря статистике о падении запасов сырья в США; лидерами роста выступили акции "Магнита" на корпоративных новостях о перестановках в руководстве ритейлера.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2775,14 пункта (+0,8%, исторический максимум на закрытие торгов от 20 июня - 2780,2 пункта), индекс РТС - 1386,63 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,7%.

Доллар поднялся до 63,05 рубля (+0,21 рубля).

Акции "Магнита" подорожали на 4,7% (до 3865 рублей) на фоне известий, что гендиректор компании Ольга Наумова, проработавшая в этой должности около года, приняла решение покинуть ее "из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса".

Как сообщил ритейлер, президент "Магнита" Ян Дюннинг, перешедший в компанию в январе на специально созданную для него должность, займет также пост гендиректора. Полномочия Наумовой прекращены с 26 июня. В этот день состоялось заседание совета директоров "Магнита" - ритейлер объявил его повестку и сразу же раскрыл результаты голосования. Дюннинг вступит в должность гендиректора с 27 июня сроком на три года. Он также останется на посту заместителя председателя совета директоров "Магнита".

Также выросли акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,5% и +2% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%).

Упали бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-5,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%).

В среду в Азии сохранились негативные настроения (японский Nikkei 225 потерял 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%) на новостях от Федрезерва США, однако в Европе к вечеру индексы консолидировались (FTSE, DAX изменились в пределах 0,1%) и "плюсует" Америка (индекс S&P 500 растет на 0,2%).

Накануне вечером негативные настроения на мировых рынках капитала сформировали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, также выступивший во вторник, сообщил, что он не поддерживает действия в отношении ставки на следующем заседании в июле. При этом фьючерсы указывают на то, что представители Уолл-стрит в настоящее время полностью уверены в том, что руководство Федрезерва пойдет на сокращение стоимости кредитования по итогам ближайшей встречи в июле.

Инвесторы также ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в конце текущей недели. Американские чиновники накануне охладили ожидания, связанные с этой встречей, отметив, что Вашингтон пока не готов отступиться от своих требований по экономическим реформам в Китае. Представители КНР на этой неделе заявляли, что для успеха переговоров обе стороны должны быть готовы к компромиссу, однако США пока придерживаются жесткой линии.

В среду Трамп предпринял очередную атаку на ФРС, назвав в интервью Fox News ее политику "необдуманной" и заявив, что глава регулятора Пауэлл "плохо делает свою работу".

"Пауэллу следует снизить ставку, чтобы мы могли конкурировать с Китаем, - отметил Трамп. - Если Китай ослабит свою валюту, а мы не можем сделать этого, условия игры уже не являются равными". Он также заявил, что во главе Федрезерва стоило бы поставить главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги "вместо нашего субъекта".

Цены на нефть в среду растут на данных о резком сокращении запасов сырья в США на прошлой неделе. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 7,55 млн баррелей. Вышедшая в среду статистика Минэнерго США подтвердила эту тенденцию: запасы нефти в США за неделю упали на 12,79 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,8-2,9 млн баррелей, также сильнее ожиданий сократились резервы бензина и дистиллятов.

В итоге стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК выросла до $65,71 за баррель (+2,2% и +0,3% накануне), августовская цена WTI - до $59,59 за баррель (+3% и -0,1% во вторник).

По оценке ведущего аналитика ИК "Иволга капитал" Ивана Маркова, вечером мировые фондовые площадки умеренно подросли на заявлении министра финансов США Стивена Мнучина о том, что торговое соглашение США и Китая уже готово на 90%. Однако в целом реакция рынков на эту новость оказалась довольно вялой, инвесторы уже насытились обещаниями и ждут конкретных действий.

Аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что рынки получили "неожиданный ожидаемый сюрприз" в виде заявления Мнучина о готовности сделки с Китаем на 90%. Конечно, еще пару месяцев назад все слышали аналогичные заявления, но после развала переговоров данную новость можно считать хорошим признаком перед переговорами глав государств на саммите в Осаке.

Рубль начинал день позитивно, но затем вновь отступил. Слабость рубля частично объясняется завершением налогового периода и сокращением предложения на первичном рынке ОФЗ. Кроме того, после выступлений представителей ФРС накануне стало ясно, что американский регулятор не будет торопиться с понижением ставки.

Нефть подогрела статистика о ее запасах в США и сигналы о готовности сделки США и КНР. Если лидеры двух стран смогут заключить перемирие или вовсе подпишут полномасштабное соглашение, то это будет означать приостановку или конец торговой войны. Фактором риска для нефти может стать подтверждение новости о длительной остановке на ремонт крупного НПЗ в Филадельфии. В золоте наметилась коррекция вниз из-за упорства ФРС в нежелании снижать ставку. Однако интерес вызывает новость об инициативе российских сенаторов по ликвидации НДС при реализации золотых слитков и монет для российских граждан. Такой шаг откроет возможности создания как прямых накопительных продуктов в драгоценных металлах, так и золотых депозитов и облигаций. В любом случае одобрение данной инициативы существенно повысит спрос на золото в России, а также предоставит альтернативу любым валютным вкладам, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций вновь поднялся к историческим максимумам по индексу МосБиржи за счет динамики на рынке энергоносителей. Ситуация на западных фондовых площадках также способствовала росту. Текущее восстановление позволило российскому рынку практически полностью отыграть потери, понесенные в ходе коррекции, начавшейся в прошлую пятницу. Однако пока преждевременно говорить о том, что рост продолжится. Дело в том, что в последние дни недели внимание инвесторов будет сосредоточено на предстоящем саммите G20, в связи с чем игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, а портфели будут пересматривать уже в понедельник, "имея на руках" итоги саммита. Это может способствовать продолжению консолидации у текущих значений. Что же касается технической картины на графике индекса МосБиржи, то она остается прежней - все основные тренды направлены вверх, что говорит в пользу продолжения роста, отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, ранее инвесторов насторожило то, что представители ФРС США (глава регулятора Пауэлл и президент ФРБ Сент-Луиса Баллард) оказались не готовы подтвердить снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов уже в июле. Между тем, число инвесторов, рассчитывающих на такое снижение, в последние дни заметно возросло.

Кроме того, на глобальный настрой негативно повлияло высказывание неназванного американского чиновника, который сообщил агентству Bloomberg, что не стоит особо рассчитывать на большие достижения по итогам встречи лидеров США и Китая в ближайшие выходные. Инвесторов особенно обескуражило то, что Белый дом, по словам этого чиновника, не приемлет требования об ограничении таможенных пошлин в качестве предварительного условия для возобновления активного диалога.

Нефть подогрела статистика о сокращении запасов сырья в США, а также сообщения, что президент РФ Владимир Путин собирается встретиться с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом в рамках саммита G20 в предстоящие выходные, в преддверии конференции ОПЕК+, которая ожидается на будущей неделе.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, слабые данные по рынку недвижимости США за май (сокращение продаж новых домов ускорилось вместо ожидаемого роста) и снижение уровня потребительской уверенности в июне были восприняты рынком скорее позитивно, поскольку могут стать дополнительным триггером для ФРС в решении о понижении ставки на одном из ближайших заседаний. К тому же свежие публикации индексов деловой активности региональных ФРБ также указывали на ухудшение состояния экономики.

Помимо этого, у инвесторов появилась надежда на возобновление диалога между Китаем и США после соответствующих комментариев американского министра финансов Стивена Мнучина, а также появившихся сообщений о готовности администрации Трампа отложить введение импортных пошлин на оставшиеся $300 млрд китайских товаров. Однако данный фактор уже не оказывает рынкам заметной поддержки, поскольку разговоров о торговых переговорах было достаточно, а конкретных результатов инвесторы так и не увидели.

Тем не менее, до саммита G20 инвесторы будут пребывать скорее в приподнятом настроении, ожидая какой-то ясности относительно будущего торговых войн, а также благодаря обещаниям американского финансового регулятора пойти на понижение базовой процентной ставки в случае дальнейшего ослабления экономики США. На следующей неделе динамика мировых финансовых рынков уже будет определяться итогами саммита, полагает Кирсанова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+9,7%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+9,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+7,7%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,8% и +7,6% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,1%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+4%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-16,5%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-11,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,807 млрд рублей (из них 9,501 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).