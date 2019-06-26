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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Слабость рубля частично объясняется завершением налогового периода и сокращением предложения на первичном рынке ОФЗ - "Открытие Брокер"
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26 июня 2019 года 16:21
Слабость рубля частично объясняется завершением налогового периода и сокращением предложения на первичном рынке ОФЗ - "Открытие Брокер"
"Рубль начинал день позитивно, но затем вновь отступил, - комментирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4160 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,73%, недельная выросла до 7,77%, а месячная осталась на уровне 7,87%. Слабость рубля частично объясняется завершением налогового периода и сокращением предложения на первичном рынке ОФЗ. Кроме того, после выступлений представителей ФРС накануне стало ясно, что американский регулятор не будет торопиться с понижением ставки. На этом фоне доходность американских казначейских обязательств стала расти, что снижает интерес глобальных инвесторов к рискованным активам. Российский Минфин в среду разместил ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Размещённый объём составил 18,388 млрд рублей по номиналу при спросе 46,568 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,46%. Соответственно, параметры размещения указывают на то, что при существенном падении доходности инвесторы уже не торопятся покупать российские ОФЗ, тем более что ФРС сигнализирует о сдержанности в вопросе смягчения. Поэтому перспективы укрепления рубля заметно слабеют".
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26 июня 2019 года 19:34
Рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат июня
Москва. 26 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат июня. читать дальше
.26 июня 2019 года 19:21
Москва. 26 июня. Рынок акций РФ в среду поднялся в область исторического максимума по индексу МосБиржи на фоне раллирующей нефти благодаря статистике о падении запасов сырья в США; лидерами роста выступили акции "Магнита" на корпоративных новостях о перестановках в руководстве ритейлера. читать дальше
.26 июня 2019 года 19:10
Москва. 26 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду корректируются вниз вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.26 июня 2019 года 19:05
"В среду российский фондовый рынок смог возобновить восходящую динамику и вновь подняться к историческим максимума. Основным поводом к покупкам в наших акциях могла стать динамика на рынке энергоносителей, где на фоне публикации данных Минэнерго США, показавших существенное падение запасов... читать дальше
.26 июня 2019 года 18:30
В среду рубль чувствовал себя заметно хуже, чем основные валюты-аналоги на развивающихся рынках - ИК "Велес Капитал"
"В среду рубль чувствовал себя заметно хуже, чем основные валюты-аналоги на развивающихся рынках. Так, к окончанию рабочего дня отечественная валюта теряла порядка 0,3% к доллару и 0,4% к евро, в то время как турецкая лира, бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканский песо торговались в... читать дальше
.26 июня 2019 года 16:57
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 120 рублей до 130 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". "2018... читать дальше
.26 июня 2019 года 15:55
Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску и в ожидании новых сигналов с мировых рынков
Москва. 26 июня. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску и в ожидании новых сигналов с мировых рынков, способных придать импульс дальнейшему движению. читать дальше
.26 июня 2019 года 15:37
"Китайские власти готовятся к увеличению фискальных расходов в случае эскалации торгового конфликта, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Мы ожидаем умеренное расширение спреда на азиатском кредитном рынке до конца года. При этом мы сохраняем... читать дальше
.26 июня 2019 года 14:57
"Цены на природный газ в Европе упали до 10-летнего минимума на фоне резкого роста запасов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и отмечаем риск достижения предельных объемов запасов позднее в этом... читать дальше
.26 июня 2019 года 14:30
В среду российский рынок торгуется умеренно позитивно, в основном повторяя динамику европейских фондовых площадок - УК "Райффайзен Капитал"
"В среду, 26 июня, российский рынок торгуется умеренно позитивно, в основном повторяя динамику европейских фондовых площадок: индекс Мосбиржи +0,6%, а РТС +0,2% на фоне небольшого ослабления рубля. Слабые данные по рынку недвижимости США за май (сокращение продаж новых домов ускорилось вместо... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:56
"Снижение потребительской уверенности в Соединенных Штатах заставляет быть менее оптимистичными по поводу вероятности возобновления роста количества новых рабочих мест и повышает вероятность снижения процентных ставок ФРС США на следующем заседании в июле. Оказавшиеся хуже ожиданий данные по... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:35
Ослабление курса доллара США и снижение фондового рынка поддерживают рост цен на драгоценные металлы - "Открытие Брокер"
"Текущая неделя останется очень напряжённой для рынков драгоценных металлов, - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. - На конец недели намечена встреча глав США и Китая на саммите G20, в ходе которой могут стать понятны перспективы дальнейшего развития... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали уверенный рост на фоне публикации предварительных данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на 7.5 mb. Если сегодня эту... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:58
Считаем ОФЗ 26228 неинтересными для покупки, поскольку премии на аукционе ждать не стоит - Райффайзенбанк
"На сегодняшнем аукционном дне Минфин вновь размещает ОФЗ с лимитным предложением, что, по-видимому, до конца года станет обычной практикой (после гигантских размещений с начала года ведомство не имеет потребности в заимствованиях). Предлагается свежий 11-летний выпуск 26228 объемом 20 млрд руб.... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:40
"Доллар вчера организовал техническую коррекцию против большинства мировых валют, несмотря на выход слабых экономических данных, - напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - Причиной, вероятно, стали заявления Пауэлла и ряда глав ФРБ о беспокойстве на счет слишком... читать дальше
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