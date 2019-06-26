Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску и в ожидании новых сигналов с мировых рынков

Москва. 26 июня. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску и в ожидании новых сигналов с мировых рынков, способных придать импульс дальнейшему движению.

Курс доллара США составил 63,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,66 руб./EUR1, подорожав на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,49 копейки - до 66,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 июня на 28,54 копейки, до 62,8083 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,93 копейки, до 71,3816 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, при этом котировки нацвалюты не реагируют на рост цен на нефть в ожидании новых стимулов с внешних рынков и уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам. Участники торгов анализируют выступления представителей ФРС США, уменьшивших ожидания инвесторов скорого смягчения денежно-кредитной политики американского центробанка.

В ходе своего выступления глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что понижательные риски для экономики США усилились за последнее время, подкрепив аргументы в пользу снижения процентных ставок. При этом он отметил, что ЦБ продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок.

Комментарии главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда также оказали разочаровывающее влияние на инвесторов. Баллард сказал, что считает целесообразным снижение ставки на четверть процентного пункта, но не видит необходимости в более существенном смягчении денежно-кредитной политики.

В фокусе внимания участников рынка продолжают оставаться торговые противоречия США и Китая. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут согласиться возобновить торговые переговоры в ходе саммита G20, который пройдет на этой неделе в Осаке, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации. По словам чиновника, не ожидается, что встреча двух лидеров завершится заключением торгового соглашения.

"Настроения на глобальных финансовых рынках накануне несколько ухудшились после заявления представителей ФРС об отсутствии на данный момент факторов, говорящих в пользу снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов на июльском заседании. От текущих уровней риски для рубля скорее смещены в сторону ослабления. Ключевым фактором риска выступает исход встречи Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20, а также возвращение российской темы в поле зрения американских конгрессменов по факту возможной встречи Трампа и Путина в рамках G20, а также по факту предполагаемого выступления спецпрокурора Мюллера в комитетах Сената США 17 июля", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Давление на рубль оказывает завершение основных налоговых выплат месяца (накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а в пятницу, 28 июня, ожидается выплата налога на прибыль), а также снижение интереса к рынку российского госдолга после достижения максимальных отметок с июня прошлого года по индексу RGBI. К середине дня индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI снизился на 0,16%, до 142,08 пункта.

Тем не менее, инвесторы сохранили спрос на ОФЗ на аукционе Минфина по первичному размещению бумаг госдолга. В среду ведомство предложило инвесторам ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме 20 млрд рублей. Всего было продано бумаг на общую сумму 18 млрд 388 млн рублей при спросе 46 млрд 568 млн рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,3 раза, при этом объем размещения составил 91,9% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 102,2812% от номинала, что соответствует доходности 7,47% годовых.

"Рубль не смог удержать свои завоеванные позиции, хотя еще накануне укреплялся в моменте до 62,497 руб./$1. Частично этому помешали тенденции на глобальном рынке, где ослабли аппетиты к риску. Минфин также внес лепту в создание неуверенности, так как объемы размещений в июне заметно снизились. В среду ведомство разместило всего один выпуск в объеме 20 млрд рублей, и при столь малом предложении покупателям сложно получить более выгодные доходности. Впрочем, шансы на возобновление тенденции к укреплению рубля сохраняются благодаря все еще высокой доходности и сильным фундаментальным параметрам", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Основные налоговые выплаты прошли, остается только выплата налога на прибыль 28 июня, поэтому рубль фактически лишился поддержки этого фактора. Сохранение курса рубля на текущих уровнях в среднесрочной перспективе требует крайне позитивных условий и высокого спроса нерезидентов на российские активы. По нашим оценкам, в следующие полгода профицит текущего счета при цене нефти $64 за баррель Brent и курсе рубля 63 руб./$1 превысит объем покупок валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила только на $3-3,5 млрд. Поэтому рубль может остаться на текущих уровнях только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть повысились до четырехнедельного максимума на данных о большем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США, которые послужили дополнительным драйвером для роста котировок, вызванного противостоянием Вашингтона и Тегерана.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,14% - до $65,01 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к этому времени на 1,83% - до $58,89 за баррель. Ранее в ходе торгов их цена выросла на до $59,13 за баррель - максимальной отметки с 30 мая.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 7,55 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 160 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 2,8 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Цены на нефть выросли примерно на 15% с середины июня из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в ожидании саммита ОПЕК и их партнеров относительно продления ограничений на нефтедобычу.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 1 базисный пункт - до 7,77% годовых. В то же время ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,73% годовых, ставка на срок 1 месяц - на уровне 7,87% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником и остались на отметках 8,03% и 8,09% годовых соответственно.