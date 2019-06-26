.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску и в ожидании новых сигналов с мировых рынков
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в мае замедлился до 0,9%
В мае рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,9% после повышения на 4,6% в апреле. Аналитики ожидали его повышения на 1,4%
 
Средний класс в России уменьшается и огосударствляется
Что такое российский средний класс – вопрос скорее философский: конкретного определения за ним не закрепилось. Для одних исследователей он в социальном смысле не сформировался и остается сродни фольклорному элементу; другие, сосредоточившись на...
 
Европа признала РФ лидером по отказу от валюты США
Россия в 2018 году стала одним из основных драйверов дедолларизации, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка об усилении роли евро в мировой экономике, на который ссылаются "Известия". Свой вывод аналитики ЕЦБ аргументируют тем,...
 
Дальневосточники смогут получить ипотеку под два процента
Получатели "дальневосточного гектара" и многодетные семьи в Дальневосточном федеральном округе смогут получить льготную ипотеку. Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на...
 
26 июня 2019 года 15:55

Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску и в ожидании новых сигналов с мировых рынков

Москва. 26 июня. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску и в ожидании новых сигналов с мировых рынков, способных придать импульс дальнейшему движению.

Курс доллара США составил 63,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,66 руб./EUR1, подорожав на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,49 копейки - до 66,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 июня на 28,54 копейки, до 62,8083 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,93 копейки, до 71,3816 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, при этом котировки нацвалюты не реагируют на рост цен на нефть в ожидании новых стимулов с внешних рынков и уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам. Участники торгов анализируют выступления представителей ФРС США, уменьшивших ожидания инвесторов скорого смягчения денежно-кредитной политики американского центробанка.

В ходе своего выступления глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что понижательные риски для экономики США усилились за последнее время, подкрепив аргументы в пользу снижения процентных ставок. При этом он отметил, что ЦБ продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок.

Комментарии главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда также оказали разочаровывающее влияние на инвесторов. Баллард сказал, что считает целесообразным снижение ставки на четверть процентного пункта, но не видит необходимости в более существенном смягчении денежно-кредитной политики.

В фокусе внимания участников рынка продолжают оставаться торговые противоречия США и Китая. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут согласиться возобновить торговые переговоры в ходе саммита G20, который пройдет на этой неделе в Осаке, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации. По словам чиновника, не ожидается, что встреча двух лидеров завершится заключением торгового соглашения.

"Настроения на глобальных финансовых рынках накануне несколько ухудшились после заявления представителей ФРС об отсутствии на данный момент факторов, говорящих в пользу снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов на июльском заседании. От текущих уровней риски для рубля скорее смещены в сторону ослабления. Ключевым фактором риска выступает исход встречи Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20, а также возвращение российской темы в поле зрения американских конгрессменов по факту возможной встречи Трампа и Путина в рамках G20, а также по факту предполагаемого выступления спецпрокурора Мюллера в комитетах Сената США 17 июля", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Давление на рубль оказывает завершение основных налоговых выплат месяца (накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а в пятницу, 28 июня, ожидается выплата налога на прибыль), а также снижение интереса к рынку российского госдолга после достижения максимальных отметок с июня прошлого года по индексу RGBI. К середине дня индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI снизился на 0,16%, до 142,08 пункта.

Тем не менее, инвесторы сохранили спрос на ОФЗ на аукционе Минфина по первичному размещению бумаг госдолга. В среду ведомство предложило инвесторам ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме 20 млрд рублей. Всего было продано бумаг на общую сумму 18 млрд 388 млн рублей при спросе 46 млрд 568 млн рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,3 раза, при этом объем размещения составил 91,9% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 102,2812% от номинала, что соответствует доходности 7,47% годовых.

"Рубль не смог удержать свои завоеванные позиции, хотя еще накануне укреплялся в моменте до 62,497 руб./$1. Частично этому помешали тенденции на глобальном рынке, где ослабли аппетиты к риску. Минфин также внес лепту в создание неуверенности, так как объемы размещений в июне заметно снизились. В среду ведомство разместило всего один выпуск в объеме 20 млрд рублей, и при столь малом предложении покупателям сложно получить более выгодные доходности. Впрочем, шансы на возобновление тенденции к укреплению рубля сохраняются благодаря все еще высокой доходности и сильным фундаментальным параметрам", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Основные налоговые выплаты прошли, остается только выплата налога на прибыль 28 июня, поэтому рубль фактически лишился поддержки этого фактора. Сохранение курса рубля на текущих уровнях в среднесрочной перспективе требует крайне позитивных условий и высокого спроса нерезидентов на российские активы. По нашим оценкам, в следующие полгода профицит текущего счета при цене нефти $64 за баррель Brent и курсе рубля 63 руб./$1 превысит объем покупок валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила только на $3-3,5 млрд. Поэтому рубль может остаться на текущих уровнях только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть повысились до четырехнедельного максимума на данных о большем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США, которые послужили дополнительным драйвером для роста котировок, вызванного противостоянием Вашингтона и Тегерана.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,14% - до $65,01 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к этому времени на 1,83% - до $58,89 за баррель. Ранее в ходе торгов их цена выросла на до $59,13 за баррель - максимальной отметки с 30 мая.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 7,55 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 160 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 2,8 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Цены на нефть выросли примерно на 15% с середины июня из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в ожидании саммита ОПЕК и их партнеров относительно продления ограничений на нефтедобычу.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 1 базисный пункт - до 7,77% годовых. В то же время ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,73% годовых, ставка на срок 1 месяц - на уровне 7,87% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником и остались на отметках 8,03% и 8,09% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 июня 2019 года 19:34
Рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат июня
Москва. 26 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат июня.    читать дальше
.
26 июня 2019 года 19:21
Рынок акций РФ в среду поднялся в область максимума по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти
Москва. 26 июня. Рынок акций РФ в среду поднялся в область исторического максимума по индексу МосБиржи на фоне раллирующей нефти благодаря статистике о падении запасов сырья в США; лидерами роста выступили акции "Магнита" на корпоративных новостях о перестановках в руководстве ритейлера.    читать дальше
.
26 июня 2019 года 19:10
Цены евробондов РФ в среду корректируются вниз вслед за UST
Москва. 26 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду корректируются вниз вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.    читать дальше
.
26 июня 2019 года 19:05
Нефть поддержала российских "быков" - Промсвязьбанк
"В среду российский фондовый рынок смог возобновить восходящую динамику и вновь подняться к историческим максимума. Основным поводом к покупкам в наших акциях могла стать динамика на рынке энергоносителей, где на фоне публикации данных Минэнерго США, показавших существенное падение запасов...    читать дальше
.
26 июня 2019 года 18:30
В среду рубль чувствовал себя заметно хуже, чем основные валюты-аналоги на развивающихся рынках - ИК "Велес Капитал"
"В среду рубль чувствовал себя заметно хуже, чем основные валюты-аналоги на развивающихся рынках. Так, к окончанию рабочего дня отечественная валюта теряла порядка 0,3% к доллару и 0,4% к евро, в то время как турецкая лира, бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканский песо торговались в...    читать дальше
.
26 июня 2019 года 16:57
БКС поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" и оценку на 8%
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 120 рублей до 130 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". "2018...    читать дальше
.
26 июня 2019 года 16:21
Слабость рубля частично объясняется завершением налогового периода и сокращением предложения на первичном рынке ОФЗ - "Открытие Брокер"
"Рубль начинал день позитивно, но затем вновь отступил, - комментирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4160 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,73%, недельная выросла до 7,77%, а месячная осталась на...    читать дальше
.
26 июня 2019 года 15:37
Китайские власти готовятся к смягчению политики - Julius Baer
"Китайские власти готовятся к увеличению фискальных расходов в случае эскалации торгового конфликта, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Мы ожидаем умеренное расширение спреда на азиатском кредитном рынке до конца года. При этом мы сохраняем...    читать дальше
.
26 июня 2019 года 14:57
Котировки природного газа не реагируют на летнюю жару - Julius Baer
"Цены на природный газ в Европе упали до 10-летнего минимума на фоне резкого роста запасов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и отмечаем риск достижения предельных объемов запасов позднее в этом...    читать дальше
.
26 июня 2019 года 14:30
В среду российский рынок торгуется умеренно позитивно, в основном повторяя динамику европейских фондовых площадок - УК "Райффайзен Капитал"
"В среду, 26 июня, российский рынок торгуется умеренно позитивно, в основном повторяя динамику европейских фондовых площадок: индекс Мосбиржи +0,6%, а РТС +0,2% на фоне небольшого ослабления рубля. Слабые данные по рынку недвижимости США за май (сокращение продаж новых домов ускорилось вместо...    читать дальше
.
26 июня 2019 года 13:56
Слабая потребительская уверенность повышает перспективу снижения ставок ФРС США - Julius Baer
"Снижение потребительской уверенности в Соединенных Штатах заставляет быть менее оптимистичными по поводу вероятности возобновления роста количества новых рабочих мест и повышает вероятность снижения процентных ставок ФРС США на следующем заседании в июле. Оказавшиеся хуже ожиданий данные по...    читать дальше
.
26 июня 2019 года 13:35
Ослабление курса доллара США и снижение фондового рынка поддерживают рост цен на драгоценные металлы - "Открытие Брокер"
"Текущая неделя останется очень напряжённой для рынков драгоценных металлов, - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. - На конец недели намечена встреча глав США и Китая на саммите G20, в ходе которой могут стать понятны перспективы дальнейшего развития...    читать дальше
.
26 июня 2019 года 13:15
Нефтяные котировки растут после данных о снижении запасов нефти - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали уверенный рост на фоне публикации предварительных данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на 7.5 mb. Если сегодня эту...    читать дальше
.
26 июня 2019 года 12:58
Считаем ОФЗ 26228 неинтересными для покупки, поскольку премии на аукционе ждать не стоит - Райффайзенбанк
"На сегодняшнем аукционном дне Минфин вновь размещает ОФЗ с лимитным предложением, что, по-видимому, до конца года станет обычной практикой (после гигантских размещений с начала года ведомство не имеет потребности в заимствованиях). Предлагается свежий 11-летний выпуск 26228 объемом 20 млрд руб....    читать дальше
.
26 июня 2019 года 12:40
Курс доллара остается в нисходящем тренде - БКС
"Доллар вчера организовал техническую коррекцию против большинства мировых валют, несмотря на выход слабых экономических данных, - напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - Причиной, вероятно, стали заявления Пауэлла и ряда глав ФРБ о беспокойстве на счет слишком...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.