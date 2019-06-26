Котировки природного газа не реагируют на летнюю жару - Julius Baer

"Цены на природный газ в Европе упали до 10-летнего минимума на фоне резкого роста запасов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и отмечаем риск достижения предельных объемов запасов позднее в этом году, что приведет к еще большему снижению котировок. Тем временем, по американскому рынку мы занимаем нейтральную позицию, поскольку в цены на нем уже заложено множество негативных новостей. есмотря на летнюю жару в Старом Свете, котировки природного газа в регионе снижаются. Цена на электричество на континенте впервые за десятилетие опустилась ниже 10 евро за мегаватт-час. На рынке сохраняется избыток предложения, на что указывает увеличение запасов вследствие высоких объемов поставок СПГ и ограниченной возможности замены каменного угля природным газом в качестве топлива для электростанций. Если тренд сохранится, запасы "голубого топлива" в Европе могут достигнуть предельного уровня уже в текущем году, что приведет к еще большему снижению цен не только на местном рынке, но и в США. В этом случае пострадает экспорт СПГ".

Картина по американскому рынку в целом схожая, но не столь мрачная, считает эксперт. Котировки находятся у многолетних минимумов вследствие высокого роста добычи, особенно на нефтяных месторождениях, и слабого спроса несмотря на прогнозы усиления жары. В летний период работающие на газе электростанции испытывают большую нагрузку из-за увеличения потребления энергии для кондиционирования воздуха. "Настроения спекулянтов на фьючерсном рынке очень низкие, что позволяет говорить о том, что в котировки топлива уже заложено множество негативных новостей и что вероятность дальнейшего снижения цен невысока". - резюмирует Карстен Менке.