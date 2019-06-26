Ослабление курса доллара США и снижение фондового рынка поддерживают рост цен на драгоценные металлы - "Открытие Брокер"

"Текущая неделя останется очень напряжённой для рынков драгоценных металлов, - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. - На конец недели намечена встреча глав США и Китая на саммите G20, в ходе которой могут стать понятны перспективы дальнейшего развития мировой экономики. Кроме того, 28 июня состоится встреча представителей Ирана, России, Китая и ЕС по поводу судьбы ядерной сделки. Важным фактором также станет то, что на этой неделе состоится последняя торговая сессия в этом месяце, а также в текущем квартале и полугодии. Это может привести к технической ребалансировке портфелей крупных институциональных инвесторов и повысить волатильность на рынках. В прошедший период запасы в золотых, серебряных и платиновых ETF-фондах вновь подросли, а запасы в палладиевых ETF-фондах продолжали сокращаться. По данным отчёта CFTC, за 18 июня 2019 г. наблюдался значительный прирост коротких позиций в золоте и серебре, а также выросли длинные позиции в платине".

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE в прошедший период продолжали расти в корреляции с мировыми ценами, объёмы торгов в платине показали резкий прирост. Курс юаня к доллару США слегка укрепился.

Премии на поставку физического золота в Китае в конце прошлой недели выросли до $14/$20 за унцию, т.к. спрос увеличивался на фоне растущей экономической неопределённости. Премии в Сингапуре и Гонконге не изменись на прошлой неделе, а в Токио золото торговалось с дисконтом, т.к. выросшие цены спровоцировали продажи.

Розничный спрос на золото в Индии в прошедший период продолжал снижаться из-за резкого роста внутренних цен и увеличения продаж золотого лома, подчеркивает Оксана Лукичева. Дилеры предлагали золото с дисконтом в $15,0 за унцию. Импорт золота в Индию в мае 2019 г. вырос на 49% в годовом выражении, составив 116 т, реагируя на рост потребления в период весенних фестивалей. Однако дилеры ожидают ещё несколько недель пониженного розничного потребления.

По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 июня 2019 г. количество золота в резервах выросло до 2190 т, что составляет 18,2% от международных резервов. В мае Банк России закупил 6,22 т золота.

По данным Союза золотопромышленников РФ, производство золота в 1 квартале 2019 г. выросло на 13% к аналогичному периоду 2018 г. до 61,5 т. Производство серебра за этот период понизилось на 10% до 351,7 т.

"На прошедшей неделе цены на золото вышли вверх из долгосрочного диапазона консолидации $1180-1350 и преодолели сразу два сильных уровня сопротивления $1375 и $1400 под воздействием мощных импульсов к росту. Вчерашние санкции США к Ирану вытолкнули цены на штурм нового сильного уровня сопротивления $1450. В настоящее время продолжается рост цен, был протестирован уровень $1442, после чего наблюдается небольшая коррекция вниз. Завершение последней торговой сессии этой недели на уровнях выше $1420 закрепит динамику цен в растущем тренде. Ослабление курса доллара США и снижение фондового рынка поддерживают рост цен на драгоценные металлы", - заключает эксперт компании "Открытие Брокер".