Считаем ОФЗ 26228 неинтересными для покупки, поскольку премии на аукционе ждать не стоит - Райффайзенбанк

"На сегодняшнем аукционном дне Минфин вновь размещает ОФЗ с лимитным предложением, что, по-видимому, до конца года станет обычной практикой (после гигантских размещений с начала года ведомство не имеет потребности в заимствованиях). Предлагается свежий 11-летний выпуск 26228 объемом 20 млрд руб. (в обращении находится всего 27,9 млрд руб.), последние сделки в котором проходили с YTM 7,5%. За неделю, прошедшую с предыдущего аукционного дня, доходности вдоль кривой снизились на 7-12 б.п., в результате сейчас вся кривая ОФЗ сроком до 10 лет находится ниже ключевой ставки. Кстати говоря, среди GEM (за исключением Турции) ОФЗ имеют один из самых низких спредов доходности 10-летних локальных госбумаг к o/n ставке денежного рынка ( в среднем этот спред составляет 130 б.п.), что отражает высокие ожидания участников рынка ОФЗ по существенному снижению ключевой ставки в ближайшей перспективе. В то же время ОФЗ имеют и одну из самых низких реальных доходностей среди GEM. По-видимому, есть ожидания падения потребительской инфляции на 0,5-1 п.п. (мы ждем на 0,6 п.п. до 4,5%), что позволило бы ЦБ РФ соответствующим образом понизить ставку. Однако в настоящий момент участники рынка ОФЗ уже предполагают ее в диапазоне 6,57%, что лишает бумаги на текущих доходностях потенциала для дальнейшего роста котировок. Кроме того, спред 5-летних ОФЗ – CCS находится на минимуме с начала этого года. Мы считаем ОФЗ 26228 неинтересными для покупки (поскольку премии на аукционе ждать не стоит)", - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.