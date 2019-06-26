Рубль может остаться на текущих уровнях только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств - Банк "Санкт-Петербург"

"Основные налоговые выплаты прошли, остается только выплата налога на прибыль 28 июня, поэтому рубль фактически лишился поддержки этого фактора. Российская валюта умеренно укрепляется в среду утром, торгуясь ниже 62,8 руб./$ при поддержке дорожающей более чем на 1,4% нефти. Сохранение курса рубля на текущих уровнях в среднесрочной перспективе требует крайне позитивных условий и высокого спроса нерезидентов на российские активы. По нашим оценкам, в следующие полгода профицит текущего счета при цене нефти $64/барр. и курсе рубля 63 руб./$ превысит объем покупок валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила только на $3-3,5 млрд. Поэтому рубль может остаться на текущих уровнях только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".