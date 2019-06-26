Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к умеренному повышению, на 3% растут акции "Магнита"

Москва. 26 июня. Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел в среду утром к умеренному росту на фоне растущей нефти и некоторой стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках, снижавшихся накануне; лидерами роста выступают акции "Магнита" на корпоративных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2761,88 пункта (+0,29%), индекс РТС - 1385,6 пункта (+0,34%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подрастают в пределах 3,1%.

Позитивную динамику демонстрируют акции "Магнита" (+3,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) РФ (+1%, "префы" подрастают на 0,9%), "Распадской (+0,8%), "Мобильных ТелеСстем" (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Вместе с тем снижаются в цене бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Полюса" (-0,1%).

Акции "Магнита" демонстрируют уверенный рост в начале торгов 26 июня на фоне ряда корпоративных новостей, в частности, гендиректор компании Ольга Наумова, проработавшая в этой должности около года, приняла решение покинуть ее "из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса". Как сообщил ритейлер, президент "Магнита" Ян Дюннинг, перешедший в компанию в январе на специально созданную для него должность, займет также пост гендиректора. Полномочия Наумовой прекращены с 26 июня. В этот день состоялось заседание совета директоров "Магнита" - ритейлер объявил его повестку и сразу же раскрыл результаты голосования. Дюннинг вступит в должность гендиректора с 27 июня сроком на три года. Он также останется на посту заместителя председателя совета директоров "Магнита".

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию на российском рынке акций тенденции к плавному росту способствуют, прежде всего, активно растущие цены на нефть, а также некоторые ростки стабилизации ситуации на мировых рынках капитала после их заметного падения накануне.

Цены на нефть повышаются в среду утром, в том числе на данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК подорожали на 1,43% - до $65,98 за баррель. Во вторник их цена выросла на 0,29%, составив на закрытие $65,05 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 1,9% - до $58,93 за баррель. Между тем по итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,12% и завершила день на отметке $57,83.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 7,55 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 160 тыс. баррелей. Минэнерго США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 2,8 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Накануне негативные настроения на мировых рынках капитала сформировали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, также выступивший во вторник, сообщил, что он не поддерживает действия в отношении ставки на следующем заседании в июле. При этом фьючерсы указывают на то, что представители Уолл-стрит в настоящее время полностью уверены в том, что руководство Федрезерва пойдет на сокращение стоимости кредитования по итогам ближайшей встречи.

Кроме того, инвесторы ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 на этой неделе. Американские чиновники накануне охладили ожидания, связанные с этой встречей, отметив, что Вашингтон пока не готов отступиться от своих требований по экономическим реформам в Китае. Представители КНР на этой неделе заявляли, что для успеха переговоров обе стороны должны быть готовы к компромиссу, однако США пока придерживаются жесткой линии.

Европейские фондовые индексы демонстрируют в среду утром снижение в пределах 0,1-0,2%, при этом фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 прибавляет 0,1%, что говорит о некоторой стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс, получив поддержку от уверенного роста нефтяных цен, которые, однако, пока остаются ниже краткосрочных сопротивлений. Умеренный пессимизм на зарубежных фондовых площадках может обойти биржи РФ стороной, хотя некоторый потенциал краткосрочной коррекции у отечественных индексов еще остается - он будет реализован, если в течение дня не поступит новых драйверов для восходящего движения".

"Давление на мировые рынки оказывают сообщения СМИ о том, что США не пойдут ни на какие уступки в вопросе пошлин для возобновления торговых переговоров. Предполагается, что встреча Трампа и Си в рамках "двадцатки" состоится в воскресенье. Нефтяные фьючерсы утром уверенно растут. Поддержку настроениям оказывает отчет Американского института нефти, который накануне показал падение запасов "черного золота" в США на прошлой неделе на 7,5 млн баррелей, а бензина - на 3,2 млн баррелей. В среду инвесторы будут ждать подтверждения данной динамики от отчета Минэнерго США", - отмечает Е.Кожухова.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, "заявления представителей ФРС остудили особо рьяных оптимистов. Как минимум ФРС продолжит оценивать ситуацию и придерживаться осторожного подхода к изменениям в денежной политике. Соответственно, все надежды устремлены на саммит G20, от которого ждут возобновления прямых переговоров США и КНР, а также перемирия в тарифной войне. При этом нефть возобновила рост, чему способствовали данные из США. Кроме того, президент США Трамп в очередной раз предупредил Иран по поводу силового ответа и даже уничтожения самого Ирана, если он посмеет атаковать что-либо американское. В Иране поспешили назвать политику США безумством. Вероятность военного столкновения на текущий момент низкая, но у конфликтов бывает своя непредсказуемая логика случайностей".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,3 млрд рублей (из них 2,23 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).