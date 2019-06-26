Нефтяные котировки растут после данных о снижении запасов нефти - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали уверенный рост на фоне публикации предварительных данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на 7.5 mb. Если сегодня эту информацию подтвердит официальная статистика от Минэнерго США, то сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе станет самым сильным с середины марта. На этом фоне контракты на Brent растут до отметки $66.1/bbl, WTI достигает $59/bbl. Поддержку нефтяным котировкам также продолжает оказывать эскалация отношений между США и Ираном, которая усиливает геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. Ключевым событием на текущей неделе остается саммит G20, в ходе которого президент США Д. Трамп встретится с лидером КНР для обсуждения торговых взаимоотношений между двумя странами. Напомним, что 1-2 июля после саммита большой двадцатки состоятся министерские встречи ОПЕК и ОПЕК+, в ходе которых участники определят дальнейшую судьбу сделки по сокращению нефтедобычи", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".