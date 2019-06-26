В ближайшие пару дней ожидаем консолидации пары доллар/рубль преимущественно в диапазоне 62,50-63 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Сильных внутренних драйверов для рубля на данный момент мы не видим. Вчера российские компании выплачивали НДС, НДПИ, акцизы, а в пятницу уплатой налога на прибыль июньский налоговый период будет завершен. Напомним, что как локальный фактор поддержки рубля мы по-прежнему воспринимаем вероятное увеличение продаж валютной выручки рядом экспортеров в преддверии дивидендных выплат, однако мы считаем, что уже с июля этот поток может начать компенсироваться частичным переводом рублевых дивидендов в валютные активы нерезидентами, а ближе к концу дивидендного сезона фактор дивидендов может играть против рубля. Фактор общего риск-аппетита на рынках, на наш взгляд, сейчас является ключевым для российской валюты. В базовом сценарии в ближайшие пару дней ожидаем консолидации пары доллар/рубль преимущественно в диапазоне 62,50-63 руб/долл.", - прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК