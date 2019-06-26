В среду рубль продолжит торговаться в диапазоне 62.50-63.00/USD - РФПИ

"После уверенного роста накануне, рубль во вторник показал самую слабую динамику среди других ЕМ валют и снизился на 0.45% к USD до 62.85 к концу дня. Утренний рост к 62.50/USD под воздействием массированных продаж от экспортеров был успешно абсорбирован нерезидентами и импортерами, которые, видимо, активизировали спрос на валюту на текущих довольно крепких уровнях в целях хеджирования последующих потоков. В то же время поддержка рублю по-прежнему исходит от нерезидентов, вкладывающихся в ОФЗ из-за улучшения перспектив снижения ставок ЦБ и технических факторов, связанных с возможным сокращением первичного предложения до начала 3К19 в связи с выполнением плана заимствований Минфина на 2К19. В условиях относительной стабильности внешнего фона рубль сегодня продолжит торговаться в диапазоне 62.50-63.00/USD, поскольку до конца недели поддержка налогового фактора может частично сохраниться", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.