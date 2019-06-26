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26 июня 2019 года 10:20

Единой динамики на рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится

Москва. 26 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, также выступавший во вторник, сообщил, что он не поддерживает действия в отношении ставки на следующем заседании в июле. При этом фьючерсы указывают на то, что представители Уолл-стрит в настоящее время полностью уверены в том, что руководство Федрезерва пойдет на сокращение стоимости кредитования по итогам ближайшей встречи.

На определенное ухудшение ситуации в американской экономике страны указывают слабые статданные, опубликованные во вторник. Так, индекс потребительского доверия в июне уменьшился до 121,5 пункта по сравнению с 131,3 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Кроме того, продажи новых домов в США в мае упали на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 626 тыс. домов в годовом исчислени. Майские продажи оказались минимальными с начала года. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1,6% с ранее объявленного уровня - до 684 тыс.

В свою очередь рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду, в основном, снижаются в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 на этой неделе. Между тем американские чиновники охладили ожидания, связанные с этой встречей, отметив, что Вашингтон пока не готов отступиться от своих требований по экономическим реформам в Китае. Представители КНР на этой неделе заявляли, что для успеха переговоров обе стороны должны быть готовы к компромиссу, однако США пока придерживаются жесткой линии. Кроме того, выступления сразу нескольких представителей ФРС, состоявшиеся во вторник, снизили ожидания сокращения процентных ставок в США в июле.

На этом фоне сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,4%. Японский индекс Nikkei снизился на 0,59%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:02 МСК потерял 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,14%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:17 МСК уменьшилось на 0,02%, австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,17%.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатской сессии в среду, в том числе на данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК подорожали на 1,68% - до $66,14 за баррель. Во вторник их цена выросла на 0,29%, составив на закрытие $65,05 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 2,11% - до $59,05 за баррель. Между тем по итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,12% и завершила день на отметке $57,83.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 7,55 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 160 тыс. баррелей. Минэнерго США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 2,8 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,1 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,025 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,465 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 июня вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 612,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-12R" (+1,1%), "Мегафон БО-001Р-05" (+0,9%) и "РЖД-001P-02R" (+0,84%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит-003Р-01" (-1,1%), "ВЭБ.РФ-09" (-0,43%) и "Роснефть-04" (-0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк полностью разместил облигации серии БО-09Р объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 10 июня. Ставка 1-го купона двухлетних облигаций была установлена в размере 8,15% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Облигации размещались в рамках программы серии 001Р объемом до 500 млрд рублей. По программе, рассчитанной на 50 лет, бумаги могут размещаться на срок до 30 лет.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 25 июня полностью разместила выпуск облигаций серии 001Р-11 объемом 2 млрд рублей. Облигации размещались по закрытой подписке. Ставка 1-го купона - 5,3% годовых. Срок обращения облигаций - около 27 лет (9 тыс. 855 дней). У выпуска амортизационная система погашения. Эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещались в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 25 июня завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-KR_FIX-153d-001Р-103R номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 50,4% выпуска на 252 млн рублей. Сбор заявок на бонды прошел 21-24 июня. У выпуска один купонный период. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых, кроме того, по бондам выплачивается дополнительный доход. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) установило ставку 1-го купона 6-летних облигаций серии 001P-10 объемом 15 млрд рублей в размере 8% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,24% годовых. Ставка 2-24-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 25 июня. Техническое размещение облигаций предварительно запланировано на 3 июля.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-11P объемом 10 млрд рублей на уровне 8,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,37% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 21 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,35-8,50% годовых, в процессе маркетинга он был изменен 3 раза. Объем размещения озвучивался как "не менее" 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 1 июля.

Кроме того, Газпромбанк установил ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 7,6% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации БО-09 объемом 10 млрд рублей в июне 2014 года. Ставки 7-12-го купонов привязаны к значению ежедневного фиксинга Национальной валютной ассоциации ставки OIS на базе RUONIA на срок 6 месяцев плюс 0,15 процентного пункта. Ставка текущего купона - 8,18% годовых.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) приобрел по оферте 95,610 тыс. облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Согласно сообщению, на эмиссионном счету эмитента до оферты находилось 5 млн 903,214 тыс. облигаций выпуска. Таким образом, на данный момент банк выкупил с рынка почти весь выпуск, 5 млн 998,824 тыс. облигаций. Десятилетние облигации банка "Зенит" серии БО-13 объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2014 года. В августе 2016 года банк доразместил серию на 1 млрд рублей, в настоящее время объем выпуска составляет 6 млрд рублей. Ставка текущего купона - 0,1% годовых, купоны - полугодовые. Дата погашения выпуска - 13 июня 2024 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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