Москва. 26 июня. Доллар повышается, евро слегка снижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с мировых рынков, способных придать импульс дальнейшему движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,82-62,87 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,87 руб./$1 (+3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,42 руб./EUR1 (-1,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,23 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,46 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,52 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых стимулов. Укрепление доллара и снижение евро определяются динамикой валют на глобальном рынке после вчерашнего выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. С одной стороны, Пауэлл сказал, что понижательные риски для экономики США усилились за последнее время, подкрепив аргументы в пользу снижения процентных ставок (об этом пишет Bloomberg). С другой, он отметил, что ЦБ продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок (на это обратил внимание MarketWatch).

В свою очередь комментарии главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда развеяли надежды некоторых инвесторов на то, что ФРС может понизить ставку на половину процентного пункта в июле. Баллард сказал, что считает целесообразным снижение ставки на четверть процентного пункта, но не видит необходимости в более существенном смягчении денежно-кредитной политики.

В фокусе внимания участников рынка продолжают оставаться торговые противоречия США и Китая. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут согласиться возобновить торговые переговоры в ходе саммита G20, который пройдет на этой неделе в Осаке, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации. По словам чиновника, не ожидается, что встреча двух лидеров завершится заключением торгового соглашения.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатской сессии в среду, в том числе на данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 1,59% - до $65,3 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 2,11% - до $59,05 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 7,55 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 160 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 2,8 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.