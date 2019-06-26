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Главная / Мнения аналитиков / Сокращение предложения ОФЗ со стороны Минфина выступает позитивным фактором для рынка рублевых облигаций - Промсвязьбанк
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26 июня 2019 года 10:40
Сокращение предложения ОФЗ со стороны Минфина выступает позитивным фактором для рынка рублевых облигаций - Промсвязьбанк
"Размещение 6-летних облигаций МТС во вторник прошло с высоким спросом, что отражает сильные ожидания инвесторов по снижению ставок. Эмитент установил ставку купона в размере 8,00%, что соответствует доходности 8,24% годовых и содержит премию к ОФЗ в размере 92 б.п. Обращающиеся облигации МТС с близкой дюрацией торгуются с премией к ОФЗ в диапазоне 75 – 80 б.п. Ожидаем, что после выхода на торги новый выпуск сможет сократить премию к ОФЗ на 5-10 б.п. Сокращение предложения ОФЗ со стороны Минфина выступает позитивным фактором для рынка рублевых облигаций и нивелирует давление со стороны внешнего новостного фона", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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26 июня 2019 года 13:35
Ослабление курса доллара США и снижение фондового рынка поддерживают рост цен на драгоценные металлы - "Открытие Брокер"
"Текущая неделя останется очень напряжённой для рынков драгоценных металлов, - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. - На конец недели намечена встреча глав США и Китая на саммите G20, в ходе которой могут стать понятны перспективы дальнейшего развития... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали уверенный рост на фоне публикации предварительных данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на 7.5 mb. Если сегодня эту... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:58
Считаем ОФЗ 26228 неинтересными для покупки, поскольку премии на аукционе ждать не стоит - Райффайзенбанк
"На сегодняшнем аукционном дне Минфин вновь размещает ОФЗ с лимитным предложением, что, по-видимому, до конца года станет обычной практикой (после гигантских размещений с начала года ведомство не имеет потребности в заимствованиях). Предлагается свежий 11-летний выпуск 26228 объемом 20 млрд руб.... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:40
"Доллар вчера организовал техническую коррекцию против большинства мировых валют, несмотря на выход слабых экономических данных, - напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - Причиной, вероятно, стали заявления Пауэлла и ряда глав ФРБ о беспокойстве на счет слишком... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:22
Рубль может остаться на текущих уровнях только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств - Банк "Санкт-Петербург"
"Основные налоговые выплаты прошли, остается только выплата налога на прибыль 28 июня, поэтому рубль фактически лишился поддержки этого фактора. Российская валюта умеренно укрепляется в среду утром, торгуясь ниже 62,8 руб./$ при поддержке дорожающей более чем на 1,4% нефти. Сохранение курса рубля... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:02
"Вероятность коррекции на российском рынке усилилась из-за очередного кульбита в риторике ФРС, - старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Вчера Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв пытается понять, оправдывают ли неопределенность в торговле и прочие проблемные вопросы снижение ставок. Ранее... читать дальше
.26 июня 2019 года 11:48
Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к умеренному повышению, на 3% растут акции "Магнита"
Москва. 26 июня. Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел в среду утром к умеренному росту на фоне растущей нефти и некоторой стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках, снижавшихся накануне; лидерами роста выступают акции "Магнита" на корпоративных новостях. читать дальше
.26 июня 2019 года 11:45
Рубль сохраняет относительную стабильность в диапазоне 62-63 в паре с долларом и 71-72 в паре с евро - "Нордеа Банк"
"Рубль сохраняет относительную стабильность в диапазоне 62-63 в паре с долларом и 71-72 в паре с евро. Настроения на глобальных финансовых рынках накануне несколько ухудшились после снижения американского индекса S&P500 на 1% в ответ на заявления представителей ФРС об отсутствии на данный момент... читать дальше
.26 июня 2019 года 11:30
В ближайшие пару дней ожидаем консолидации пары доллар/рубль преимущественно в диапазоне 62,50-63 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Сильных внутренних драйверов для рубля на данный момент мы не видим. Вчера российские компании выплачивали НДС, НДПИ, акцизы, а в пятницу уплатой налога на прибыль июньский налоговый период будет завершен. Напомним, что как локальный фактор поддержки рубля мы по-прежнему воспринимаем вероятное... читать дальше
.26 июня 2019 года 11:17
"После уверенного роста накануне, рубль во вторник показал самую слабую динамику среди других ЕМ валют и снизился на 0.45% к USD до 62.85 к концу дня. Утренний рост к 62.50/USD под воздействием массированных продаж от экспортеров был успешно абсорбирован нерезидентами и импортерами, которые,... читать дальше
.26 июня 2019 года 10:55
"Даже абстрагируясь от волатильности, связанной с поступлением санкционных заголовков, мы видим, что на рынке ОФЗ плавно устанавливаются коррекционные настроения, - указывают аналитики Росбанка. - Поводы для этого находятся разные - от локального обострения опасений, связанных с жестким сценарием... читать дальше
.26 июня 2019 года 10:29
Москва. 26 июня. Доллар повышается, евро слегка снижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с мировых рынков, способных придать импульс дальнейшему движению. читать дальше
.26 июня 2019 года 10:28
Рассчитываем на удержание нефтью диапазона 65-68 долл./барр. до конца текущей недели - Промсвязьбанк
"Неплохие статданные от API по запасам (снижение запасов сырой нефти на 7,5 млн барр. и бензинов на 3,2 млн барр. при незначительном росте запасов дистиллятов на 155 тыс. барр.) придали нефти дополнительный импульс к росту. Рассчитываем на аналогичные данные от Минэнерго США, которые будут... читать дальше
.26 июня 2019 года 10:20
Москва. 26 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.26 июня 2019 года 10:13
Индексный провайдер объявил итоги ежегодной реклассификации рынков, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Как отмечает стратег, одним из значимых изменений стало перемещение Кувейта из категории стран с "пограничными" экономиками (frontier markets)... читать дальше
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