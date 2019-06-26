Рассчитываем на удержание нефтью диапазона 65-68 долл./барр. до конца текущей недели - Промсвязьбанк

"Неплохие статданные от API по запасам (снижение запасов сырой нефти на 7,5 млн барр. и бензинов на 3,2 млн барр. при незначительном росте запасов дистиллятов на 155 тыс. барр.) придали нефти дополнительный импульс к росту. Рассчитываем на аналогичные данные от Минэнерго США, которые будут опубликованы сегодня. В пятницу экспирируется августовский контракт на нефть, сентябрьский торгуется чуть выше 65 долл./барр. Мы рассчитываем на удержание нефтью диапазона 65-68 долл./барр. до конца текущей недели", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК