Вес акций Кувейта в индексе MSCI EM может составить 0,6% - "ВТБ Капитал"

Индексный провайдер объявил итоги ежегодной реклассификации рынков, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Как отмечает стратег, одним из значимых изменений стало перемещение Кувейта из категории стран с "пограничными" экономиками (frontier markets) в категорию государств с развивающейся экономикой (emerging markets) при условии, что до конца ноября 2019 года Управление по рынкам капитала Кувейта (Kuwait Capital Markets Authority) выполнит несколько инфраструктурных улучшений.

Фактически включение кувейтских акций индекс MSCI EM состоится в мае 2020 года в рамках очередного полугодового пересмотра.

По оценке Питерского, вес акций Кувейта в индексе MSCI EM может составить 0,6%, а в индексе MSCI Emerging EMEA - 3,8%.

Пассивный приток капитала в акции Кувейта составит около $2,7 млрд. В то же время пассивный отток капитала из уже входящих в индекс MSCI EM акций в результате включения Кувейта составит, как ожидает эксперт, порядка $2,3 млрд (включая $95 млн из РФ).