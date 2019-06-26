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Главная / Мнения аналитиков / Вес акций Кувейта в индексе MSCI EM может составить 0,6% - "ВТБ Капитал"
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26 июня 2019 года 10:13
Вес акций Кувейта в индексе MSCI EM может составить 0,6% - "ВТБ Капитал"
Индексный провайдер объявил итоги ежегодной реклассификации рынков, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Как отмечает стратег, одним из значимых изменений стало перемещение Кувейта из категории стран с "пограничными" экономиками (frontier markets) в категорию государств с развивающейся экономикой (emerging markets) при условии, что до конца ноября 2019 года Управление по рынкам капитала Кувейта (Kuwait Capital Markets Authority) выполнит несколько инфраструктурных улучшений. Фактически включение кувейтских акций индекс MSCI EM состоится в мае 2020 года в рамках очередного полугодового пересмотра. По оценке Питерского, вес акций Кувейта в индексе MSCI EM может составить 0,6%, а в индексе MSCI Emerging EMEA - 3,8%. Пассивный приток капитала в акции Кувейта составит около $2,7 млрд. В то же время пассивный отток капитала из уже входящих в индекс MSCI EM акций в результате включения Кувейта составит, как ожидает эксперт, порядка $2,3 млрд (включая $95 млн из РФ).
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26 июня 2019 года 13:35
Ослабление курса доллара США и снижение фондового рынка поддерживают рост цен на драгоценные металлы - "Открытие Брокер"
"Текущая неделя останется очень напряжённой для рынков драгоценных металлов, - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. - На конец недели намечена встреча глав США и Китая на саммите G20, в ходе которой могут стать понятны перспективы дальнейшего развития... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали уверенный рост на фоне публикации предварительных данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на 7.5 mb. Если сегодня эту... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:58
Считаем ОФЗ 26228 неинтересными для покупки, поскольку премии на аукционе ждать не стоит - Райффайзенбанк
"На сегодняшнем аукционном дне Минфин вновь размещает ОФЗ с лимитным предложением, что, по-видимому, до конца года станет обычной практикой (после гигантских размещений с начала года ведомство не имеет потребности в заимствованиях). Предлагается свежий 11-летний выпуск 26228 объемом 20 млрд руб.... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:40
"Доллар вчера организовал техническую коррекцию против большинства мировых валют, несмотря на выход слабых экономических данных, - напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - Причиной, вероятно, стали заявления Пауэлла и ряда глав ФРБ о беспокойстве на счет слишком... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:22
Рубль может остаться на текущих уровнях только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств - Банк "Санкт-Петербург"
"Основные налоговые выплаты прошли, остается только выплата налога на прибыль 28 июня, поэтому рубль фактически лишился поддержки этого фактора. Российская валюта умеренно укрепляется в среду утром, торгуясь ниже 62,8 руб./$ при поддержке дорожающей более чем на 1,4% нефти. Сохранение курса рубля... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:02
"Вероятность коррекции на российском рынке усилилась из-за очередного кульбита в риторике ФРС, - старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Вчера Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв пытается понять, оправдывают ли неопределенность в торговле и прочие проблемные вопросы снижение ставок. Ранее... читать дальше
.26 июня 2019 года 11:48
Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел к умеренному повышению, на 3% растут акции "Магнита"
Москва. 26 июня. Рынок акций РФ после нейтрального открытия перешел в среду утром к умеренному росту на фоне растущей нефти и некоторой стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках, снижавшихся накануне; лидерами роста выступают акции "Магнита" на корпоративных новостях. читать дальше
.26 июня 2019 года 11:45
Рубль сохраняет относительную стабильность в диапазоне 62-63 в паре с долларом и 71-72 в паре с евро - "Нордеа Банк"
"Рубль сохраняет относительную стабильность в диапазоне 62-63 в паре с долларом и 71-72 в паре с евро. Настроения на глобальных финансовых рынках накануне несколько ухудшились после снижения американского индекса S&P500 на 1% в ответ на заявления представителей ФРС об отсутствии на данный момент... читать дальше
.26 июня 2019 года 11:30
В ближайшие пару дней ожидаем консолидации пары доллар/рубль преимущественно в диапазоне 62,50-63 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Сильных внутренних драйверов для рубля на данный момент мы не видим. Вчера российские компании выплачивали НДС, НДПИ, акцизы, а в пятницу уплатой налога на прибыль июньский налоговый период будет завершен. Напомним, что как локальный фактор поддержки рубля мы по-прежнему воспринимаем вероятное... читать дальше
.26 июня 2019 года 11:17
"После уверенного роста накануне, рубль во вторник показал самую слабую динамику среди других ЕМ валют и снизился на 0.45% к USD до 62.85 к концу дня. Утренний рост к 62.50/USD под воздействием массированных продаж от экспортеров был успешно абсорбирован нерезидентами и импортерами, которые,... читать дальше
.26 июня 2019 года 10:55
"Даже абстрагируясь от волатильности, связанной с поступлением санкционных заголовков, мы видим, что на рынке ОФЗ плавно устанавливаются коррекционные настроения, - указывают аналитики Росбанка. - Поводы для этого находятся разные - от локального обострения опасений, связанных с жестким сценарием... читать дальше
.26 июня 2019 года 10:40
Сокращение предложения ОФЗ со стороны Минфина выступает позитивным фактором для рынка рублевых облигаций - Промсвязьбанк
"Размещение 6-летних облигаций МТС во вторник прошло с высоким спросом, что отражает сильные ожидания инвесторов по снижению ставок. Эмитент установил ставку купона в размере 8,00%, что соответствует доходности 8,24% годовых и содержит премию к ОФЗ в размере 92 б.п. Обращающиеся облигации МТС с... читать дальше
.26 июня 2019 года 10:29
Москва. 26 июня. Доллар повышается, евро слегка снижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с мировых рынков, способных придать импульс дальнейшему движению. читать дальше
.26 июня 2019 года 10:28
Рассчитываем на удержание нефтью диапазона 65-68 долл./барр. до конца текущей недели - Промсвязьбанк
"Неплохие статданные от API по запасам (снижение запасов сырой нефти на 7,5 млн барр. и бензинов на 3,2 млн барр. при незначительном росте запасов дистиллятов на 155 тыс. барр.) придали нефти дополнительный импульс к росту. Рассчитываем на аналогичные данные от Минэнерго США, которые будут... читать дальше
.26 июня 2019 года 10:20
Москва. 26 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
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