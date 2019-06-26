Фондовые индексы снижаются в ожидании новостей с G20. нефть дорожает

Индексы США снизились на 0,7-1,5% на заявлениях главы ФРС. Большинство фондовых индексов Азии снижаются в ожидании новостей с G20. Нефть дорожает на 1,5-2%, цена Brent - выше $66 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, в том числе Nasdaq Composite опустился по итогам третьей сессии подряд.

Пауэлл сказал, что ЦБ продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок, сообщает MarketWatch.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, также выступавший во вторник, сообщил, что он не поддерживает действия в отношении ставки на следующем заседании в июле.

При этом фьючерсы указывают на то, что представители Уолл-стрит в настоящее время полностью уверены в том, что руководство Федрезерва пойдет на сокращение стоимости кредитования по итогам ближайшей встречи.

На определенное ухудшение ситуации в американской экономике страны указывают слабые статданные, опубликованные во вторник.

Так, индекс потребительского доверия в июне уменьшился до 121,5 пункта по сравнению с 131,3 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Таким образом, индикатор обновил минимальное значение с сентября 2017 года. При этом аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя - до 131 пункта.

Кроме того, продажи новых домов в США в мае упали на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 626 тыс. домов в годовом исчислении, по данным министерства торговли страны. Майские продажи оказались минимальными с начала года. При этом апрельский показатель был пересмотрен в сторону повышения - до 679 тыс. с 673 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1,6% с ранее объявленного уровня - до 684 тыс.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, в апреле увеличился на 2,54% в годовом выражении после повышения на 2,61% в марте. Ослабление темпов роста индикатора наблюдается 13-й месяц подряд, а сам показатель подъема в апреле стал минимальным с 2012 года.

Цена акций AbbVie Inc. упала по итогам торгов на 16,3%. Фармацевтическая компания сообщила о том, что достигла соглашения о приобретении за $63 млрд ирландской Allergan Plc, производителя средств против морщин "Ботокс". При этом котировки бумаг Allergan подскочили на 25,4%.

Акции службы доставки FedEx Corp. подешевели на 3,1% в ожидании публикации финансовой отчетности за минувший квартал. Ранее компания заявила о том, что подала иск в американский суд после неудачи с доставкой отправлений для Huawei Technologies Co., выступая против требований правительства США обеспечивать соблюдение ограничений в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования.

Стоимость Lennar Corp. упала на 6,2%, несмотря на то, что одна из ведущих строительных компаний США завершила второй финансовый квартал (март-май) с прибылью и выручкой выше средних прогнозов аналитиков.

В то же время котировки акций Grubhub Inc., занимающейся доставкой еды, выросли на 5,1% после того, как аналитики Citigroup улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "держать".

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 179,32 пункта (0,67%) - до 26548,22 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 27,97 пункта (0,95%), составив 2917,38 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 120,98 пункта (1,51%) - до 7884,72 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду, в основном, снижаются в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 на этой неделе.

Между тем американские чиновники охладили ожидания, связанные с этой встречей, отметив, что Вашингтон пока не готов отступиться от своих требований по экономическим реформам в Китае, сообщает агентство Bloomberg. Представители КНР на этой неделе заявляли, что для успеха переговоров обе стороны должны быть готовы к компромиссу, однако США пока придерживаются жесткой линии.

Кроме того, выступления сразу нескольких представителей Федеральной резервной системы, состоявшиеся во вторник, снизили ожидания сокращения процентных ставок в США в июле, отмечает MarketWatch.

Так, глава Федрезерва Джером Пауэлл сказал, что ЦБ продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сообщил, что он не поддерживает действия в отношении ставки на следующем заседании в июле.

При этом фьючерсы указывают на то, что представители Уолл-стрит в настоящее время полностью уверены в том, что руководство Федрезерва пойдет на сокращение стоимости кредитования по итогам ближайшей встречи.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,4%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:55 МСК уменьшились соответственно на 0,59% и на 0,62%.

В число лидеров снижения котировок входят, в частности, акции автомобильных компаний: Toyota Motor (-0,7%) и Honda Motor (-0,4%).

Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group дешевеют на 1,6%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:02 МСК потерял 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,14%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизились на 0,2% на торгах в Гонконге.

При этом акции производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group дорожают на 2,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:17 МСК уменьшилось на 0,02%.

Акции автомобильной компании Hyundai Motor дешевеют на 0,7%, производителя электроники LG Electronics - на 1,4%.

Между тем капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:17 МСК опустился на 0,17%.

Наиболее сильно дешевеют акции одного из крупнейших банков страны Australia & New Zealand Banking Group (-0,9%).

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP снижается на 0,1%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатской сессии в среду, в том числе на данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе, сообщает MarketWatch.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК подорожали на $0,96 (на 1,48%) - до $66,01 за баррель. Во вторник их цена выросла на $0,19 (на 0,29%), составив на закрытие $65,05 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $1,12 (на 1,94%) - до $58,95 за баррель. Между тем по итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,07 (на 0,12%) и завершила день на отметке $57,83.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 7,55 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 160 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 2,8 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду увеличилась на 1,7% - до 447,5 юаня за баррель.