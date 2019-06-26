Утренние прогнозы: рост нефтяных цен окажет поддержу рынку акций в среду

По мнению экспертов, в среду утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс, получив поддержку от уверенного роста нефтяных цен.

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций во вторник продемонстрировал локальное снижение в рамках 0,3% по индексу Мосбиржи. Явных драйверов для роста волатильности в российских акциях в ближайшие пару дней мы не видим. Также текущая неделя сравнительно не богата на дивидендные отсечки (до конца недели состоятся отсечки в акциях ОГК-2 в четверг и Газпром нефти в пятницу). Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса Мосбиржи вблизи отметки в 2750 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Взлет нефти сегодня на открытии рынка и в первой половине дня поддержит как российские акции, так и рубль. Наиболее перспективной и наименее рискованной мы видим сейчас покупку привилегированных акций "Сургутнефтегаза". Возможно, что на подорожавшей нефть продолжит сегодня рост "Лукойл", а также возобновит движение в сторону 250 руб Сбербанк. Рубль сегодня с утра попробует укрепиться на несколько десятых процента. Но поводов для сильного роста пока нет - доллар стабилен на мировом валютном рынке. В целом в ближайшие дни мы не ждем сильных движений ни на рынке акций, ни в рубле. Инвесторы заняли выжидательную позицию накануне судьбоносной встречи глав США и Китая".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным приростом около 0.2%, вблизи отметки 2760 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2770, 2780 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи получит поддержку в связи с утренним ростом стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании поступления новых внешних сигналов для направленного движения. Во второй половине дня косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация майской статистики по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (15:30 МСК). Кроме того, в 17:30 МСК будут опубликованы еженедельные данные от Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно продолжение коррекции-консолидации в области ниже 1400 пунктов по индексу РТС. Активность инвесторов на развивающихся рынках, вероятно, останется пониженной, пока не появятся указания на возможность разрешения торгового конфликта между США и КНР (что может произойти по итогам встречи Д. Трампа и Си Цзиньпина на саммите G-20 в конце недели) и не сократится геополитическая неопределенность в отношении Ирана. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 63.0 по паре доллар-рубль - усиление неопределенности на рынках в целом способствует некоторому восстановлению спроса на доллар США в качестве "защитной" валюты".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс, получив поддержку от уверенного роста нефтяных цен, которые, однако, пока остаются ниже краткосрочных сопротивлений. Умеренный пессимизм на зарубежных фондовых площадках может обойти биржи РФ стороной, хотя некоторый потенциал краткосрочной коррекции у отечественных индексов еще остается - он будет реализован, если в течение дня не поступит новых драйверов для восходящего движения".