В среду в начале торгов возможно продолжение коррекции-консолидации в области ниже 1400 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг (как и на мировых рынках акций в целом) спрос был ограниченным - после волны оживления, вызванного планами ФРС США по смягчению денежной политики, инвесторы стали все больше задаваться вопросом о том, насколько снижение процентных ставок может компенсировать негативный эффект от "торговых войн" в отношении динамики макроэкономических показателей и прибыли компаний. В результате под давлением оказались котировки бумаг на развивающихся рынках, включая российский. Так, акции Роснефти (ROSN), Сбербанка (SBER) и Транснефти (TRNFP) подешевели на 1.0%, Башнефти (BANE) - на 0.9%, Татнефти (TATN), Магнита (MGNT) и Газпром нефти (SIBN) - на 0.8%. Сегодня в начале торгов возможно продолжение коррекции-консолидации в области ниже 1400 пунктов по индексу РТС. Активность инвесторов на развивающихся рынках, вероятно, останется пониженной, пока не появятся указания на возможность разрешения торгового конфликта между США и КНР (что может произойти по итогам встречи Д. Трампа и Си Цзиньпина на саммите G-20 в конце недели) и не сократится геополитическая неопределенность в отношении Ирана. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 63.0 по паре доллар-рубль - усиление неопределенности на рынках в целом способствует некоторому восстановлению спроса на доллар США в качестве "защитной" валюты", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

.

Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России