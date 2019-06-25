Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на фоне снижения интереса к риску и после пика налоговых выплат месяца

Москва. 25 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне завершения основных налоговых выплат месяца и снижения спроса инвесторов на рисковые активы.

Курс доллара США составил 62,82 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 22,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,51 руб./EUR1, подорожав на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,58 копейки - до 66,73 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне завершения основных налоговых выплат июня (НДС, НДПИ и акцизы) и ослабления интереса инвесторов к рисковым активам в связи с обострением отношений между США и Ираном. Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В ответ на это президент Ирана Хасан Рухани назвал санкции бесполезными и усомнился в уровне интеллекта американских руководителей.

В центре внимания трейдеров остается встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке 28-29 июня. В целом эксперты ожидают если не прорыва на переговорах, то как минимум перемирия и отказа от дальнейших ограничительных мер во внешней торговле. При этом аналитики отмечают, что рынок уже в определенной степени заложил оптимистичный исход переговоров в текущие цены на активы, и их провал может привести к резкому падению мировых рынков.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, "ранее основным фактором укрепления рубля был спрос на ОФЗ. С учетом того, что сегодня динамика рынка ОФЗ околонулевая, причина ослабления рубля кроется не в выходе нерезидентов из ОФЗ, а в ухудшении информационного фона". "Инвесторы сокращают интерес к рисковым активам, кроме того, ухудшается новостной поток по России в преддверии саммита G20 на этой неделе", - отметил Нигматуллин.

"Рубль по динамике по-прежнему отстает от валютного долга России, который торгуется на уровне начала 2018 года, когда курс рубля составлял ниже 67 руб./$1. Рост рубля и ОФЗ обычно с опозданием повторяет динамику валютных активов России... В этой связи ближайшая цель по рублю - 62,35 руб./$1 (уровень конца июля 2018 года), что полностью сведет на нет премию, относящуюся ко второму пакету санкций за Солсбери, который так и не вступил в силу. В начале года премия за риск составляла 15 рублей, сейчас - менее 7 рублей, или 45% от первоначальной величины", -подчеркивает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

"Внешние факторы вполне могут ухудшить конъюнктуру для рубля на будущей неделе (с 1 июля - ИФ). Ключевым фактором здесь, безусловно, выступают предстоящие в субботу переговоры лидеров США и Китая. Неопределенность относительно их исхода крайне высока, и сценарий с некоторой эскалацией конфликта нельзя исключить. Реализация данного риска вполне может вернуть рубль выше отметок 63 руб. и 72 руб. в паре с долларом и евро соответственно. Параллельно рубль лишится поддержки налогового периода, а фактор дивидендов из позитивного постепенно станет нейтральным на фоне роста объемов обратной конвертации", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

На этой неделе состоятся выступления целого ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут усилить ожидания инвесторов в отношении скорого смягчения процентной политики в США. Трамп в понедельник вновь дал негативную оценку действиям американского центробанка, который придерживается недостаточно мягкого, по его мнению, курса денежно-кредитной политики. "Несмотря на то, что Федрезерв не знает, что делает - слишком быстро повысил ставки (при очень низкой инфляции и на фоне замедления темпов роста, снижения ставок и смягчения ДКП в остальных странах мира) и существенно ужесточил ситуацию с ликвидностью, на $50 млрд в месяц - этот июнь может стать одним из лучших в истории США", - написал Трамп в соцсети Twitter.

"Представьте, что было бы, сделай Федрезерв все правильно. Плюс тысячи пунктов к индексу Dow и рост ВВП в районе 4% или даже 5%. Теперь они упираются, как упрямые дети, когда нам нужны снижения ставки и смягчение ДКП, чтобы компенсировать все то, что другие страны делали против нас. Это провал!", - добавил президент.

Нефтяной рынок стабилизировался и перешел к подъему в ходе торгов во вторник после скачка на 8% за предыдущие три сессии, вызванного геополитическими рисками. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 МСК подорожали на 0,71% - до $65,32 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,4% - до $58,13 за баррель.

Главными факторами для участников нефтяного рынка остаются конфликт США с Ираном, а также предстоящие встречи представителей ОПЕК+ и глав стран G20. Встреча стран ОПЕК и их партнеров пройдет в Вене на следующей неделе. На ней главным вопросом станет продление ограничений на нефтедобычу. Причем этот вопрос, скорее всего, будет обсуждаться уже в Осаке между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 июня на 38,66 копейки, до 62,5229 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,5 копейки, до 71,2323 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился во вторник на 26,22 копейки по отношению к понедельнику и составил 62,6423 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 19,66 копейки и составил 62,6947 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 376,013 млн, из которых $994,926 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 381,087 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 33,97 копейки по отношению к понедельнику, до 71,2548 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 22,97 копейки и составил 71,402 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR769,908 млн, из которых EUR270,389 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR499,519 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 25 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 704,4 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и общем спросе 704,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 18 июня, банки разместили в ЦБ РФ 871,2 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей и общем спросе 871,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных кредитов выросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,73% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 7,76% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего торгового дня - 7,87%, 8,03% и 8,09% годовых соответственно.

"Сегодня банки платят основные налоги... (НДС, НДПИ, акцизы) - по нашим расчетам, их объем составит 800 млрд рублей. Уже 28 июня предстоят выплаты налога на прибыль, объем которых будет сезонно высоким - 590 млрд рублей (для сравнения: в апреле он составил 446 млрд рублей). Отметим, что для ставок МБК этот период может оказаться довольно стрессовым, учитывая, что уже в прошлый налоговый период возникла премия к ключевой ставке и что в этом месяце спрос на ликвидность повысится из-за большего объема налогов", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"Несмотря на утреннюю положительную динамику, укрепление доллара на российском рынке выглядело совсем скромным и, по всей видимости, сдерживалось крупными налоговыми перечислениями в бюджет (уплата НДПИ, акцизов и НДС). Спрос банков на аукционах РЕПО Федерального казначейства накануне оставался высоким и был близок к лимиту ведомства, что отражало потребность в рублевой ликвидности ряда участников рынка в преддверии крупных перечислений в бюджет", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.