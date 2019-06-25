Рынок акций РФ во вторник просел в район 2750п по индексу МосБиржи вслед за мировыми площадками

Москва. 25 июня. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за мировыми фондовыми площадками на опасениях, что саммит G20 в конце июня не принесет прорывных соглашений в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи откатился в район 2750 пунктов на бумагах электросетевых компаний, при этом снижение сдерживалось коррекционным отскоком нефти вверх.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2753,96 пункта (-0,3%, минимум дня - 2738,39 пункта), индекс РТС - 1380,87 пункта (-0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,2%.

Доллар подрос до 62,81 рубля (+0,21 рубля).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2018 год бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-4,3%, до 0,010408 рубля; дивиденды - 0,0006446 рубля на акцию).

Также подешевели рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-5,2% и -4,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2% и -1,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1%, до 159,55 тыс. руб.), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9%).

Во вторник утром стало известно, что совет директоров "Транснефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 10 тыс. 705,95 рубля на акцию.

Подросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

Во вторник просела фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,9%), Европа к вечеру дрейфует в боковике (FTSE подрос на 0,1%, CAC 40 и DAX снизились на 0,1-0,4%), продолжился откат в США (индекс S&P 500 снижается на 0,4%) - инвесторы оценивают события вокруг Ирана и ждут встречи лидеров США и Китая.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о введении санкций против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, что спровоцировало активизацию продаж акций нефтекомпаний. Американский президент в понедельник также вновь дал негативную оценку действиям Федеральной резервной системы (ФРС), которая придерживается недостаточно мягкого, по его мнению, курса денежно-кредитной политики.

В США индекс потребительского доверия Conference Board в июне упал до 121,5 пункта (минимум с сентября 2017 года) при прогнозах снижения до 131 пункта с майских 131,3 пункта.

Тем временем, нефть к вечеру во вторник перешла к росту, игроки продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана, а также взвешивать шансы на продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,44 за баррель (+0,9% и -0,5% накануне), августовская цена WTI - $58,23 за баррель (+0,6% и +0,8% в понедельник).

Встреча государств ОПЕК+ намечена на 1-2 июля. Министр энергетики России Александр Новак заявил о намерении дождаться результатов встреч руководителей стран "двадцатки", чтобы определиться по вопросу продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на следующие полгода.

"Надо дождаться событий, в том числе встречи руководителей стран G20, посмотрим, какие там будут обсуждаться вопросы, как будет развиваться экономика, ситуация на рынке. И к встрече стран ОПЕК+ будем более четко понимать ситуацию, и будут предлагаться варианты", - заявил Новак журналистам в понедельник.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, нефть подешевела после высказываний главы Минэнерго РФ о необходимости дождаться подведения итогов саммита G20, поскольку в зависимости от договоренностей, которые там могут быть достигнуты, для участников рынка станут понятны ориентировочные объемы спроса во второй половине текущего года.

Фондовые площадки снизились из-за возросших опасений, что лидеры Китая и США на предстоящем саммите G20 не смогут достичь торговых соглашений - это стало поводом для фиксации прибыли в подорожавших акциях. Вечером во вторник на валютном рынке рубль может продолжить снижение относительно доллара США в том случае, если глава ФРС Джером Пауэлл в ходе доклада по монетарной политике несколько ужесточит риторику.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, эйфория на фондовых рынках почти сошла на нет. Для сохранения оптимизма требуется новая подпитка, и ее ждут от председателя ФРС Пауэлла, который будет выступать во вторник вечером. Кроме того, начинают появляться сомнения по поводу того, что США и КНР смогут договориться по торговым вопросам в рамках саммита G20, так как реальной целью правительства Трампа является возвращение американских производств в Штаты. На российском рынке акций поводов для продолжения "ралли" также нет, продажи затронули такие тяжеловесные бумаги, как Сбербанк, "Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть" и "Норникель". На этом фоне неплохо себя чувствовали производители драгоценных металлов "Полюс" и Polymetal (MOEX: POLY), реагируя на многолетние максимумы по золоту.

Иран ответил на новые американские санкции заявлением о конце дипломатии. США еще не вступили в войну, а уже теряют союзников. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил парламентариям, что пока не может представить ситуацию, которая бы стала поводом для британского участия в войне против Ирана. Саудовская Аравия заявляет о том, что готова гарантировать поставки в случае конфликтной ситуации в Персидском заливе. Кроме геополитических проблем, нефть остается в зоне риска из-за продолжения торговой войны США и Китая, поскольку Трамп несколько раз подчеркивал, что его устроит любой исход переговоров.

Во вторник ожидается выступление ключевых фигур ФРС, включая президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и председателя ФРС Пауэлла (в 20:00 МСК). Поздно вечером появится статистика API по запасам сырья в США. У российского рынка акций после дивидендных отсечек крупных компаний остается только надежда на смягчение политики ведущих центральных банков и на перемирие США и КНР в торговой войне, хотя в экспертном сообществе на этот счет есть большие сомнения. Рубль еще может усилить свои позиции на фоне налогового периода и грядущих аукционов ОФЗ, целью является рубеж 62 руб./$1, считает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, рынок акций просел вслед за мировыми площадками, где продолжилась волна коррекции, начавшейся в прошлую пятницу. Индекс МосБиржи сделал еще один шаг в сторону ближайшей поддержки 2730 пунктов. "Быки" могут попытаться удержать эту отметку, однако она, как и 2640 пунктов, пока являются слабыми уровнями. Более сильной поддержкой для рынка может стать отметка 2590 пунктов, которая в случае углубления коррекции может стать опорой для рынка и точкой, от которой возможны попытки возобновления роста.

В долларе прошла волна фиксации прибыли по спекулятивным "коротким" позициям, что вызвано прохождением пика налоговых выплат. Фактор фиксации прибыли может в ближайшие дни превалировать, что будет способствовать коррекционному росту американской валюты, однако в случае улучшения внешнего фона спрос на рубль может достаточно быстро восстановиться, считает аналитик.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) констатируют, что снижение интереса инвесторов к рисковым активам происходит на фоне эскалации конфликта между Ираном и США. После того, как Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана, которые направлены против лидера страны, иранские власти заявили, что "дипломатический канал с правительством США навсегда перекрыт". Более того, оптимизм на рынках снизили заявления американских властей о том, что США не готовы к компромиссу в торговых переговорах с Китаем. На фоне возвращения опасений относительно более быстрого замедления темпов роста мировой экономики в условиях "торговых войн" доходности американских казначейских 10-летних облигаций опустились ниже 2%.

Тем временем, рынок закладывает четыре снижения процентной ставки ФРС США до конца 2020 года, при этом сам американский регулятор допускает лишь два снижения. В свежем докладе Банка России о ДКП регулятор в прогнозе до конца 2021 года не закладывает изменение процентной ставки ФРС США. Это ставит под вопрос сохранение оценки диапазона нейтральной ставки ЦБ РФ (6-7%) неизменным в условиях усилившихся ожиданий смягчения ДКП Федрезервом.

Слабые данные Conference Board за июнь укрепляют ожидания рынка относительно снижения процентной ставки американского регулятора, что может привести к дальнейшему падению доходностей американских бумаг, отмечают эксперты банка.

В свою очередь, аналитики Sberbank CIB отмечают, что фондовые рынки пытаются найти новые ориентиры, разочаровавшись в перспективах саммита "двадцатки".

Американские санкции против Ирана оказались менее всеобъемлющими, чем, возможно, ожидали некоторые участники рынка, ориентируясь на громкие заявления, звучавшие перед введением этих ограничений. Тем не менее, инвесторов заставляют быть более осторожными новостные сообщения о торговой войне между США и Китаем, а также о саммите "двадцатки" 28-29 июня. Официальные лица КНР и США стремятся скорее поддержать (или восстановить) контакт, а не принять какие-либо прорывные решения, как отмечают агентства "Синьхуа" и Reuters, что нивелирует оптимизм некоторых участников рынка насчет предстоящих переговоров.

Как отмечает эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский, карательные санкции Трампа коснулись не только очевидных врагов, но и союзников - в этот раз под раздачу попала Саудовская Аравия. Государство оказалось в "черном списке" стран, не ведущих борьбу с торговлей людьми. Также парламент США проголосовал против продолжения военной сделки с королевством. Как показывает практика, эти решения носят скорее формальный характер, но сам факт очень неприятный. Саудовская Аравия может не потерпеть такое отношение к себе, что создаст большие проблемы для США в будущем.

Рынки США отреагировали на такие действия правительства снижением, поскольку любые ухудшения внешнего фона или потеря рынков сбыта - это всегда негатив. Вечером во вторник ожидается выступление главы ФРС США Пауэлла: скорее всего, он постарается несколько охладить пыл долларовых "медведей", которые четвертый день подряд продают американскую валюту после упоминания возможного снижения ставки. В целом ожидается консолидация фондовых рынков возле достигнутых уровней до конца недели, пока участники не получат данные по ВВП США и всю макростатистику по заказам на товары длительного пользования, считает Иногородский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-7,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,1%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+39,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+19%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+18,7%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+18,5%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+12,2%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+11,4%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+9,2%) и ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+8,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,639 млрд рублей (из них 9,079 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).