Справедливый курс при текущей стоимости нефти - 64,5 руб. за доллар - ITI Capital

После заседания ФРС США в прошлую среду, на котором большинство членов высказалось за снижение ставки в этом году, глобальный индекс доллара DXY опустился на 1,8%, рубль укрепился на 2,3% к доллару, что в среднем соответствует динамике валют развивающихся рынков. Сейчас рубль торгуется на уровнях августа 2018 г., предшествующих санкциям против Турции и России из-за инцидента в Солсбери.

"С начала года рубль вырос к доллару на рекордные 11,4%, в два раза обогнав валюты развивающихся рынков. - констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Мы считаем, что в условиях текущих нефтяных котировок и геополитических рисков рубль перекуплен. По нашим оценкам, справедливый курс при текущей стоимости нефти соответствует 50-дневной скользящей средней - 64,5 руб. за доллар. Текущий уровень поддержки для рубля - 62,35 руб. за доллар. На пути к 64,7 руб. можно выделить следующие ключевые уровни сопротивления для доллара против рубля: 62,99; 63,13 и 63,5 за доллар. Доллар, курс которого уже учитывает снижение ключевой ставки в июле, выглядит перепроданным. До конца года максимальное ослабление рубля придется на июль и август, по нашим ожиданиям. В то же время есть достаточно много позитивных факторов, которые могут удержать рубль от падения и привести к укреплению".

По мнению эксперта, краткосрочными локальными факторами в пользу ослабления рубля являются:

1. Завершение налогового периода в конце месяца.

2. Конвертация в валюту для дивидендных выплат (июль и август), еще предстоит выплатить $13 млрд за 2018 г. Покупки валюты для выплат иностранным держателям российских акций только начались. В числе крупнейших дивидендных выплат - Сбербанк ($2,5 млрд, 4 июля), Норильский Никель (1,6 млрд, 12 июля) и Лукойл ($2,5 млрд, 30 июля), Газпром ($1,6 млрд, 9 августа).

3. Интервенции Минфина (около $5 млрд в месяц) и низкая ликвидность на валютном рынке.

4. Слишком резкое укрепление рубля приведет к увеличению объема отложенных покупок Минфина и, как следствие, уменьшению изначально отведенного для этого срока (три года).

5. Сезонное снижение валютной экспортной выручки в третьем квартале и выплаты по внешнему долгу.

Краткосрочные глобальные факторы в пользу ослабления рубля:

1. Очередной срыв торговых переговоров между США и Китаем на саммите G-20 29-30.

2. Обострение противостояния США и Ирана, вплоть до военного вмешательства, что приведет к масштабному оттоку средств из развивающихся стран.

3. Интервенции Минфина и низкая ликвидность на валютном рынке.

Краткосрочные факторы в пользу укрепления рубля:

1. Новый спрос на рисковые активы после достижения торговых соглашений между США и Китаем.

2. Минфин на этой неделе может объявить о запуске финансирования инфраструктурных проектов за счет средств Фонда национального благосостояния, объем которого с учетом отложенных покупок валюты с августа 2018 г. и покупок с начала года уже превысил 7% от ВВП.

3. Как следствие, ЦБ будет продавать валюту из резервов.

"В начале года премия за риск составляла 15 руб., сейчас - менее 7 руб., или 45% от первоначальной величины. Рубль по динамике по-прежнему отстает от валютного долга России, который торгуется на уровне начала 2018 г., когда курс составлял ниже 57 руб. за доллар. Динамика рубля и ОФЗ обычно с опозданием повторяет динамику валютных активов России. Цена длинных ОФЗ сохраняет потенциал роста в размере 2%, что соответствует снижению доходности на 40 б.п. Более интересны для покупки короткие ОФЗ с дюрацией не более четырех лет; потенциал снижения их доходности составляет порядка 50-60 б.п., в результате чего она опустится до уровня конца марта 2018 г.", - заключает Искандер Луцко.