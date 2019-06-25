Цены евробондов РФ во вторник не демонстрируют яркой динамики на фоне роста геополитических рисков

Москва. 25 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне роста геополитических рисков из-за обострения ситуации вокруг Ирана. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составили лишь спреды евробондов РФ с погашением в 2030 году.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 24 июня и составила 113,15% от номинала, что соответствует доходности 3,05% годовых (снижение на 3 пункта к закрытию понедельника).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 24 июня на 6 базисных пунктов, составив 100,78% от номинала. Их доходность снизилась на 2,5 базисных пункта, до 1,665% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 0,5 базисных пункта, составив 138,5 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 22 базисных пункта - до 121,52% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 4,42% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 18 базисных пунктов, до 117,38% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,405% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене 8 базисных пунктов, подешевев до 106,51% от номинала, что соответствует доходности 3,675% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 2 базисных пункта - до 107,18% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,05% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 8 базисных пунктов, опустившись до 110,67% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 4,57% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 103,33% от номинала (доходность - 3,76% годовых).

"Сегодня динамика российских еврооблигаций в целом нейтральная. В предыдущие несколько недель на рынке было достаточно мощное ралли, связанное с ожиданиями участниками рынка скорого снижения процентных ставок ФРС США. В пятницу ралли приостановилось, и была зафиксирована небольшая отрицательная коррекция цен. С начала же этой недели рынок лег в боковой дрейф вблизи ценовых уровней, сложившихся к концу прошлой недели. На фоне роста геополитических рисков из-за ситуации вокруг Ирана можно было бы ожидать некоторой активизации продавцов, но пока желающих выходить из российских еврооблигаций не очень много", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Не исключено, что в ближайшее время некоторая стагнация на рынке сохранится, поскольку пока нет сильных драйверов, способных сдвинуть рынок в ту или иную сторону. Такими драйверами, в частности, могут стать какие-то реальные действия мировых регуляторов в отношении денежно-кредитной политики, и прежде всего со стороны Федрезерва США и ЕЦБ. Заявлений в последнее время в плане того, что монетарная политика будет смягчаться, было много. Рынки, поддавшись словесным интервенциям, заметно выросли. Теперь инвесторы ждут подтверждения своих ожиданий, и дальнейший ценовой рост вряд ли возможен, пока участники рынка не увидят реальных действий по снижению процентных ставок", - отметил Пшонковский.