Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке в центре внимания нефтяного рынка - Julius Baer

На текущий момент напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания нефтяного рынка, указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как реакция игроков на недавние нападения на танкеры в Ормузском проливе была сравнительно спокойной, нервозность заметно выросла после того, как на прошлой неделе Иран сбил американский беспилотный самолет-разведчик. Риски военного противостояния особенно усилились, когда президент США Дональд Трамп объявил, что был готов нанести удар по Ирану, но отозвал приказ. В итоге в выходные Соединенные Штаты провели кибератаку.

Военное противостояние в регионе Персидского залива почти всегда приводит к перебоям в поставках нефти. В данном случае они могут быть вызваны повреждениями американцами иранской нефтяной инфраструктуры или перекрытием Ираном Ормузского пролива. Последний является ключевым транспортным коридором для мирового рынка нефти, через который проходит около трети всех морских поставок "черного золота". Тегеран не раз угрожал подобной мерой в прошлом, но она никогда не была реализована. В любом случае перекрытие пролива не будет долгосрочным из-за военного вмешательства.

"Судя по динамике цен, рынок пока не очень сильно озабочен возможными проблемами со стороны предложения, - отмечает Карстен Менке. - Это может быть связано с небольшим объемом иранского экспорта после введения американских санкций или с высокой добычей в других странах. Ставки на рост котировок на рынке опционов по марке Brent увеличились, но в целом цены исполнения находятся на относительно низком уровне. Тогда как вероятность эскалации конфликта между США и Ираном очень высока, любой связанный с геополитикой рост котировок нефти в прошлом не был долгосрочным и за исключение реальных нефтяных кризисов не приводил к изменению фундаментальных факторов в секторе. По нашим оценкам, дневные колебания цен, в первую очередь, отражают закрытие коротких позиций на фьючерсном рынке, на котором спекулянты делали ставки на падение котировок и ошиблись в своих прогнозах. Фундаментальный фактор баланса спроса и предложения пока не столь важен для игроков. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть на фоне непредсказуемой геополитической ситуации и неустойчивых рыночных настроений, которые могут толкнуть цены в любом направлении".