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25 июня 2019 года 16:00

Рубль днем перешел к ослаблению к доллару и продолжает снижаться к евро на фоне прохождения пика налоговых выплат месяца

Москва. 25 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне завершения основных налоговых выплат месяца и снижения спроса инвесторов на рисковые активы.

Курс доллара США составил 62,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,41 руб./EUR1, подорожав на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,43 копейки - до 66,64 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 июня на 38,66 копейки, до 62,5229 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,5 копейки, до 71,2323 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и немного усилил темпы ослабления к евро на дневных торгах на фоне завершения основных налоговых выплат июня (НДС, НДПИ и акцизы) и ослабления интереса инвесторов к рисковым активам в связи с обострением отношений между США и Ираном. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Хаменеи, а также пообещал новые санкции, которые коснутся окружения аятоллы. Он пояснил, что ограничения не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что аятолла несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

В центре внимания трейдеров остается встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Инвесторы будут ждать сигналов "перемирия" в торговой войне, пишет MarketWatch. Между тем высокопоставленный представитель американской администрации сказал журналистам, что для Трампа будет благоприятным любой результат переговоров. Чиновник пояснил, что предстоящая дискуссия с китайским лидером - "просто возможность для президента продемонстрировать свою вовлеченность в проблему с учетом тесных отношений с китайским коллегой".

"Сейчас российская валюта довольно переоценена, однако еще обладает некоторым потенциалом роста в краткосрочной перспективе, поскольку можно ожидать остаточного предложения иностранной валюты для налоговых платежей. Тем не менее, имеет смысл покупать иностранную валюту в преддверии саммита "двадцатки" - это обусловлено не только глобальными рисками, связанными с торговыми войнами, но и факторами, актуальными исключительно для России. Появились сообщения о возможной встрече президентов России и США в рамках этого форума - в этой связи следует напомнить, что во время аналогичной встречи в 2018 году в Конгрессе США заметно активизировались сторонники антироссийских санкций", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

"Внешние факторы вполне могут ухудшить конъюнктуру для рубля на будущей неделе (с 1 июля - ИФ). Ключевым фактором здесь, безусловно, выступают предстоящие в субботу переговоры лидеров США и Китая. Неопределенность относительно их исхода крайне высока, и сценарий с некоторой эскалацией конфликта нельзя исключить. Реализация данного риска вполне может вернуть рубль выше отметок 63 руб. и 72 руб. в паре с долларом и евро соответственно. Параллельно рубль лишится поддержки налогового периода, а фактор дивидендов из позитивного постепенно станет нейтральным на фоне роста объемов обратной конвертации" - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

На этой неделе состоятся выступления целого ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут усилить ожидания инвесторов в отношении скорого смягчения процентной политики в США. Трамп в понедельник вновь дал негативную оценку действиям американского центробанка, который придерживается недостаточно мягкого, по его мнению, курса денежно-кредитной политики. "Несмотря на то, что Федрезерв не знает, что делает - слишком быстро повысил ставки (при очень низкой инфляции и на фоне замедления темпов роста, снижения ставок и смягчения ДКП в остальных странах мира) и существенно ужесточил ситуацию с ликвидностью, на $50 млрд в месяц, этот июнь может стать одним из лучших в истории США", - написал Трамп в соцсети Twitter.

"Представьте, что было бы, сделай Федрезерв все правильно. Плюс тысячи пунктов к индексу Dow и рост ВВП в районе 4% или даже 5%. Теперь они упираются, как упрямые дети, когда нам нужны снижения ставки и смягчение ДКП, чтобы компенсировать все то, что другие страны делали против нас. Это провал!", - добавил президент.

Цены на нефть опускаются во вторник, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана, а также взвешивать шансы на продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,32% - до $64,65 за баррель. Фьючерс на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,07% - до $57,86 за баррель.

Встреча ОПЕК+ намечена на 1-2 июля. Министр энергетики России Александр Новак заявил о намерении дождаться результатов встреч руководителей стран "двадцатки", чтобы определиться по вопросу продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на следующие полгода.

Банк России во вторник, 25 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 704,4 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и общем спросе 704,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 18 июня, банки разместили в ЦБ РФ 871,2 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей и общем спросе 871,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных кредитов выросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,73% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 7,76% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего торгового дня - 7,87%, 8,03% и 8,09% годовых соответственно.

"Сегодня банки платят основные налоги... (НДС, НДПИ, акцизы) - по нашим расчетам, их объем составит 800 млрд рублей. Уже 28 июня предстоят выплаты налога на прибыль, объем которых будет сезонно высоким - 590 млрд рублей (для сравнения: в апреле он составил 446 млрд рублей). Отметим, что для ставок МБК этот период может оказаться довольно стрессовым, учитывая, что уже в прошлый налоговый период возникла премия к ключевой ставке и что в этом месяце спрос на ликвидность повысится из-за большего объема налогов", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"Несмотря на утреннюю положительную динамику, укрепление доллара на российском рынке выглядело совсем скромным и, по всей видимости, сдерживалось крупными налоговыми перечислениями в бюджет (уплата НДПИ, акцизов и НДС). Спрос банков на аукционах РЕПО Федерального казначейства накануне оставался высоким и был близок к лимиту ведомства, что отражало потребность в рублевой ликвидности ряда участников рынка в преддверии крупных перечислений в бюджет", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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