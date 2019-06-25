Рынок облигаций ждет от центробанков реальных мер - Julius Baer

"Мы сохраняем позицию выше рынка по кредитном риску в условиях низких и продолжающих падение ставок на денежном рынке. По нашим оценкам, инвесторы не получают компенсацию за риск обладания долговыми бумагами с большой дюрацией в то время, как мировые центробанки говорят о намерении восстанавливать экономический рост. Центральные банки крупнейших стран практически единогласно выражают готовность стимулировать экономику. Председатель ФРС США Джером Пауэлл на пресс-конференции однозначно выразил приверженность политике поддержки экономического роста и намерение снижать процентные ставки в случае ухудшения деловых настроений. Президент Европейского центрального банка Марио Драги пошел на шаг дальше на конференции в Португалии. Он полагает денежное стимулирование экономики необходимым, если не улучшатся инфляционные ожидания. Схожие сигналы последовали от Банка Японии и ЦБ Китая. Сектор облигаций поразила открытость таких заявлений, и оцениваемые рынком инфляционные ожидания мгновенно показали рост. При этом покупки инструментов защиты от инфляции не последовало, как и продажи долгосрочных облигаций. На самом деле, инфляционные ожидания вновь показывают снижение, а доходность по эталонным 10-летним гособлигациям США и Германии тестируют психологически важные отметки в 2,0% и -0,3% соответственно. На фоне сохраняющейся неопределенности рынок, судя по всему, хочет видеть реальные действия центробанков, а не просто слышать их заявления", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.