Динамику рынка на этой неделе будут определять напряженность вокруг Ирана и ожидания саммита G20 - Альфа-банк

"Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций станет жертвой ухудшения настроения на глобальных рынках в целом, так как у инвесторов вызывают некоторую тревогу предстоящие торговые переговоры на фоне геополитической напряженности и опасения по поводу мирового роста. Кроме того, сегодня утром продолжают снижаться цены на нефть (Brent -0,3% до 64,63 руб. за доллар). Если рубль сохранится сильным, мы можем ожидать спроса на акции российских компаний, в том числе энергетического и потребительского секторов, а также компаний-девелоперов. Позитивный настрой у производителей золота, вероятно, сохранится, так как цены на золото пробили шестилетний максимум (+0,4% до USD 1 426/унцию). Динамику рынка на этой неделе будут определять несколько факторов – это и напряженность вокруг Ирана, и ожидания накануне встречи лидеров США и Китая на саммите G20", - отмечают аналитики Альфа-банка.