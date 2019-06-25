"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR ФосАгро до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок бумаг компании, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость депозитарных расписок "ФосАгро", рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $14,50 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $15,45 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $13 за штуку.