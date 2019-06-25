Общая тенденция недели для российской валюты восходящая - FxPro

"Российской валюте, по всей видимости, не хватает национальных новостей, а потому основным драйвером изменения котировок остаются внешние стимулы, - полагают аналитики FxPro. - Инвесторы следят за событиями в США и Еврозоне, пытаясь оценить, как именно это повлияет на курс пар с рублем. Через пару часов после неопределенности в начале торговой сессии, пара EURRUB показала рост до 71,33, а USDRUB - до 62,64. Кроме того, рынки ждут встречи ОПЕК+, которая должна состояться 1-2 июля. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о том, что определится с вопросом продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на следующие полгода только по результатам встреч представителей G20. Пока же сентябрьский фьючерс на Brent на бирже ICE торгуется в красной зоне, теряя 0,19%, до 64,06, что также в моменте подтачивает рубль".

Однако, по мнению экпертов, делать выводы рано: трейдеров интересует, что и как сегодня вечером будут говорить в ходе своих выступлений представители ФРС и ЕЦБ (речи стартуют в 16:00 мск). "Голубиный" настрой, к которому буквально толкает Федеральную Резервную Систему Трамп, вполне способен и далее ослаблять и без того просевший доллар - а, значит, к концу сессии мы вполне можем увидеть укрепление рубля. Так, президент Америки в понедельник написал в своем Twitter, что Федрезерв повысил ставки "слишком быстро", и должен придерживаться более мягкого курса кредитно-денежной политики. По всей видимости, ответ представителей ФРС мы услышим как раз сегодня.

Аналитики FxPro подчеркивают, что общая тенденция недели для российской валюты все же восходящая, однако ближе к выходным вполне возможна заметная коррекция.