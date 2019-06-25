HSBC поднял рейтинг GDR НОВАТЭКа до "покупать" и оценку в 1,4 раза

HSBC повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) со $180 до $250 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $192,3 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $206,8 за штуку.