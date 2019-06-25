Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс МосБиржи пробил поддержку 2750п

Москва. 25 июня. Рынок акций РФ утром во вторник снижается по большинству blue chips на фоне наметившейся нисходящей коррекции внешних фондовых площадок и нефти после роста, индекс МосБиржи пробил поддержку 2750 пунктов, при этом лидерами отката выступают бумаги "ТГК-1" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2748,32 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1384,31 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,8%.

Доллар просел до 62,54 рубля (-0,06 рубля).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2018 год бумаги "ТГК-1" (-2,9%, до 0,010554 рубля; дивиденды - 0,0006446 рубля на акцию).

Также подешевели рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%).

Подросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,1%, до 161,35 тыс. рублей).

Во вторник утром стало известно, что совет директоров "Транснефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 10 тыс. 705,95 рубля на акцию.

Индексы в США по итогам торгов в понедельник показали смешанную динамику (S&P 500 и Nasdaq просели, Dow Jones подрос). Негативом для рынка стало заявление президента США Дональда Трампа о введении санкций против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, которое спровоцировало активизацию продаж акций нефтекомпаний.

Американский президент в понедельник вновь дал негативную оценку действиям Федеральной резервной системы (ФРС), которая придерживается недостаточно мягкого, по его мнению, курса денежно-кредитной политики.

Между тем, во вторник просела фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,9%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) - инвесторы оценивают события вокруг Ирана и ждут встречи лидеров США и Китая.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник провели телефонный разговор, детали которого, однако, не раскрываются.

Опасения, связанные с возможностью дальнейшего разрастания конфликта Вашингтона и Тегерана, привели к резкому увеличению спроса на активы тихой гавани, включая японскую иену и золото.

Нефть утром во вторник также дешевеет, игроки продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана, а также взвешивать шансы на продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти; цена Brent находится всего на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $64,49 за баррель (-0,6% и -0,5% накануне), августовская цена WTI - $57,68 за баррель (-0,4% и +0,8% в понедельник).

Встреча государств ОПЕК+ намечена на 1-2 июля. Министр энергетики России Александр Новак заявил о намерении дождаться результатов встреч руководителей стран "двадцатки", чтобы определиться по вопросу продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на следующие полгода.

"Надо дождаться событий, в том числе встречи руководителей стран G20, посмотрим, какие там будут обсуждаться вопросы, как будет развиваться экономика, ситуация на рынке. И к встрече стран ОПЕК+ будем более четко понимать ситуацию, и будут предлагаться варианты", - заявил Новак журналистам в понедельник.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев, настроения на зарубежных площадках в целом неплохие, но в атмосфере витает некоторая неопределенность в контексте предстоящего саммита G20, который стартует в конце текущей недели. В связи с этим активных и устойчивых покупок в сегменте рисковых активов в ближайшие дни ожидать не стоит. Соответственно, и важные "бычьи" прорывы на российском рынке акций вряд ли состоятся. При этом рубль, скорее всего, удержит высокие позиции, если давление на доллар на Forex в ближайшее время не ослабнет.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, фондовые "быки", похоже, выдохлись - мировые фондовые площадки корректируются вниз, однако время для открытия "шортов" еще не пришло, ситуация может измениться в лучшую сторону в любой момент.

Скорее всего, до итогов переговоров между лидерами США и Китая по вопросам взаимной торговли рынки акций, как российский, так и внешние, будут находиться в боковике. Не исключено, что накануне встречи Трамп опять попытается надавить на своего китайского коллегу и сделает какие-то угрожающие заявления, способные негативно отразиться на рынке. Но эти возможные просадки вряд ли будут длительными.

Следует проявлять повышенную осторожность с акциями нефтянки, на которые будет действовать фактор ожидания слабой отчетности за второй квартал из-за загрязнения трубопровода "Дружба" и падения цен на нефть. Учитывая близость экспирации нефтяных фьючерсов, можно ожидать повышенной волатильности котировок нефти. В целом же ожидается возвращение цен Brent как минимум в район $70 за баррель, считает аналитик.

Эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев также полагает, что нервозное поведение инвесторов можно объяснить отсутствием определенности на геополитическом фронте, а точнее, неоднозначными сигналами. Трамп подписал указ о введении "жестких санкций" против Ирана и дал понять, что продолжит усиливать давление на страну. Однако ограничения коснулись лишь нескольких высших иранских военных руководителей, что не предполагает влияния на рынок нефти. Тем временем Тегеран заявил, что диалога между двумя странами не будет в условиях новых санкций.

Таким образом, напряженность сохраняется, но участники рынка пока решили не торопиться с дальнейшими покупками фьючерсов, рассчитывая на прояснение ситуации и, возможно, смягчение конфликта после недавних комментариев Трампа о том, что тот не хочет войны с Ираном. В ближайшее время участники нефтяного рынка продолжат следить за развитием событий на этом фронте, что может обусловить сохранение волатильности котировок. Признаки более серьезной эскалации напряженности способны спровоцировать новое ралли. Но важно помнить, что американский лидер не заинтересован в росте цен на энергоносители, а значит, скорее всего, будет действовать осторожно.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также полагает, что высокая неопределенность вокруг результатов предстоящего саммита лидеров G20 в конце недели и повышение напряженности в отношениях между США и Ираном настраивает инвесторов на мировых фондовых рынках занимать выжидательную позицию. На этом фоне сохраняется высокий спрос на защитные активы, в частности, золото.

Президент США Трамп ввел санкции в отношении Ирана, которые коснулись непосредственно духовного руководителя страны аятоллы Али Хаменеи и восьми высокопоставленных военных. Учитывая то, что инструменты экономического давления США на Иран практически исчерпаны, персональные санкции можно расценивать как символический ответный маневр на действия исламской республики, но в то же время это, вероятно, ограничит дипломатические возможности для урегулирования конфликта между странами и тем самым повышает геополитическую напряженность, которая транслируется на мировые рынки.

Тем не менее, главной темой остается саммит G20, который может стать важным моментом для будущих перспектив мировой экономики и торговли. Появилась информация, что Трамп помимо встречи с лидером КНР Си Цзиньпином (может состояться в субботу) планирует также лично обсудить важные вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и принцем Саудовской Аравии, что еще больше добавляет вес возможным политическим решениям, которые будут приняты на саммите, и их влиянию на мировые рынки.

Во вторник инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в Нью-Йорке, которое будет посвящено перспективам и рискам для американской экономики. Фондовые рынки могут получить дополнительные сигналы касательно начала цикла снижения процентных ставок, что поддержит спрос на рисковые активы, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, санкции США против Ирана - это не боевые действия, поэтому прямой угрозы для рынка не несут. Новые американские меры касаются финансов руководства исламской республики. Кроме того, Трамп заявил, что потребители ближневосточной нефти должны сами обеспечивать безопасность своих судов, а не уповать на вмешательство сил США. Соответственно, риски немедленного конфликта заметно снизились, хотя золото в это пока не верит (рост золота за последний месяц составляет уже 11%, а за год 13%). Впрочем, интерес к золоту также связан с тем, что на рынках растет убежденность в более мягкой политике ФРС, что отражается в падении доходностей по казначейским обязательствам США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,1%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-1,5%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-1,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+23,5%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+5,6%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,9% и +7,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,536 млрд рублей (из них 1,403 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).