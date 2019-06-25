HSBC поднял рейтинг акций Ростелекома до "держать" и оценку на 24%

HSBC повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 66 рублей до 82 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 85,25 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 80,41 рубля за штуку.